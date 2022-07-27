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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Цюрих - Карабах
Цюрих - Карабах: обзор матча 27 июля 2022
Цюрих
27.07.2022, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 2
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Карабах
4'
М. Медведев (АГ)
90+6'
И. Сантини
56'
К. Боржес
98'
О. Квабена
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Карабах
Замена
Б. Омераджич
️️️️
Ш. Конде
119'
117'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Вешович
Желтая карточка
М. Хорншух
105'
+2
Замена
Б. Красники
️️️️
В. Гнонто
105'
+1
Желтая карточка
Д. Окита
103'
98'
ГОЛ! 2:2!
О. Квабена
Пас отдал
Р. Алмейда
Желтая карточка
И. Сантини
97'
93'
Желтая карточка
Р. Алмейда
ГОЛ! 2:1!
И. Сантини
90'
+6
90'
Замена
Б. Мустафазаде
️️️️
М. Медведев
Желтая карточка
Ш. Конде
84'
Замена
И. Сантини
️️️️
А. Маркезано
78'
76'
Желтая карточка
К. Боржес
Замена
М. Хорншух
️️️️
О. Селнаэс
70'
Замена
Д. Окита
️️️️
А. Герреро
70'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Ф. Рохнер
70'
66'
Замена
О. Квабена
️️️️
И. Ваджи
66'
Замена
Г. Гараев
️️️️
Р. Алмейда
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Боржес
50'
Желтая карточка
Р. Алмейда
48'
Желтая карточка
М. Медведев
45'
Замена
Б. Гусейнов
️️️️
К. Медина
39'
Желтая карточка
М. Вешович
Желтая карточка
М. Криезиу
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Медведев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Людовик Маньин
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Акакий Гогиа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
18
Иван Сантини
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
18
Жулио Ромао
ОП
11
Леандру Андраде
АП
19
Филип Озобич
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-5-2
25
Брехнер
2
Камбери
31
Криезиу
5
Алити
28
Бораниясевич
10
Селнаэс
44
Конде
19
Маркезано
27
Рохнер
29
Гнонто
3
Герреро
3-3-1-3
1
Махаммадалиев
5
Медведев
81
Медина
23
Вешович
8
Янкович
20
Алмейда
10
Зубир
20
Боржес
25
Ваджи
7
Шейдаев
44
Джафаргулиев
44
Конде
4
Омераджич
4
Омераджич
44
Конде
10
Селнаэс
16
Хорншух
16
Хорншух
10
Селнаэс
29
Гнонто
7
Красники
7
Красники
29
Гнонто
3
Герреро
14
Окита
14
Окита
3
Герреро
19
Маркезано
18
Сантини
18
Сантини
19
Маркезано
27
Рохнер
15
Айегун
15
Айегун
27
Рохнер
5
Медведев
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
5
Медведев
23
Вешович
30
Гусейнов
30
Гусейнов
23
Вешович
81
Медина
15
Гусейнов
15
Гусейнов
81
Медина
20
Алмейда
2
Гараев
2
Гараев
20
Алмейда
25
Ваджи
18
Квабена
18
Квабена
25
Ваджи
Остались в запасе
Цюрих
Карабах
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Главный тренер
Людовик Маньин
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
18
Жулио Ромао
ОП
11
Леандру Андраде
АП
19
Филип Озобич
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
5
Карол Метс
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
18
Жулио Ромао
ОП
11
Леандру Андраде
АП
19
Филип Озобич
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Цюрих - Карабах
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
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2 : 2
22.11.2026
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08.11.2026
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Цюрих
2 : 1
24.10.2026
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Карабах
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Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
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Карабах
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Карабах
0 : 1
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0 : 0
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Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
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