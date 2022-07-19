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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Цюрих
Карабах - Цюрих: обзор матча 19 июля 2022
Карабах
19.07.2022, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 2
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Цюрих
17'
К. Боржес
36'
И. Ваджи
66'
И. Ваджи
85'
М. Криезиу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Карабах - Цюрих
90'
Замена
Д. Окита
️️️️
В. Гнонто
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Криезиу
Замена
О. Квабена
️️️️
И. Ваджи
78'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Вешович
78'
76'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
76'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Ф. Рохнер
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
М. Янкович
71'
ГОЛ! 3:0!
И. Ваджи
Пас отдал
К. Боржес
66'
Желтая карточка
Р. Шейдаев
64'
62'
Желтая карточка
Ф. Алити
Желтая карточка
К. Боржес
61'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Ф. Озобич
59'
46'
Замена
Ш. Конде
️️️️
М. Хорншух
ГОЛ! 2:0!
И. Ваджи
Пас отдал
Ф. Озобич
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Боржес
Пас отдал
Ф. Озобич
17'
16'
Желтая карточка
М. Криезиу
14'
Желтая карточка
М. Хорншух
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
3
Адриан Герреро
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Акакий Гогиа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Илан Саутер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
3-3-2-2
1
Махаммадалиев
23
Вешович
5
Медведев
81
Медина
8
Янкович
20
Алмейда
10
Зубир
19
Озобич
20
Боржес
25
Ваджи
44
Джафаргулиев
3-3-2-2
25
Брехнер
16
Хорншух
5
Алити
31
Криезиу
28
Бораниясевич
19
Маркезано
21
Джемаили
29
Гнонто
3
Герреро
2
Камбери
27
Рохнер
23
Вешович
30
Гусейнов
30
Гусейнов
23
Вешович
8
Янкович
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
8
Янкович
19
Озобич
7
Шейдаев
7
Шейдаев
19
Озобич
25
Ваджи
18
Квабена
18
Квабена
25
Ваджи
16
Хорншух
44
Конде
44
Конде
16
Хорншух
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
29
Гнонто
14
Окита
14
Окита
29
Гнонто
27
Рохнер
15
Айегун
15
Айегун
27
Рохнер
Остались в запасе
Карабах
Цюрих
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
11
Леандру Андраде
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
34
Джанни Де Нитти
ВР
5
Карол Метс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Илан Саутер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
11
Леандру Андраде
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
34
Джанни Де Нитти
ВР
5
Карол Метс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Илан Саутер
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Карабах - Цюрих
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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- : -
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Цюрих
2 : 1
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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