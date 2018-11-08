Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ворскла - Карабах
Ворскла - Карабах: обзор матча 08 ноября 2018
Ворскла
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
0 : 1
Завершен
Карабах
13'
А. Абдуллаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Карабах
Желтая карточка
В. Шарпар
90'
+6
Желтая карточка
А. Чижов
72'
Желтая карточка
А. Скляр
63'
56'
Желтая карточка
М. Медведев
Желтая карточка
Н. Якубу
52'
34'
Желтая карточка
У. Геррье
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Абдуллаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
5
Наджиб Якубу
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
66
Артур
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Карабах
77
Уайлд-Дональд Геррье
ВР
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
6
Симеон Славчев
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
44
Андро Гиоргадзе
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
14
Николас Карека
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Карабах
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
4-4-2
35
Шуст
5
Якубу
66
Артур
17
Чеснаков
33
Чижов
82
Ребенок
44
Пердута
6
Скляр
11
Шарпар
26
Коломоец
10
Кулач
3-1-4-1
77
Геррье
52
Ржежничак
5
Медведев
14
Садыгов
2
Гараев
8
Мичел
10
Зубир
7
Абдуллаев
6
Славчев
28
Деларж
Остались в запасе
Ворскла
Карабах
44
Тарас Сакив
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Андро Гиоргадзе
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
14
Николас Карека
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
44
Тарас Сакив
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
44
Андро Гиоргадзе
ЦЗ
44
Ардин Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
14
Николас Карека
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Остались в запасе
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
19
Филип Озобич
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Ворскла - Карабах
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Карабах
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+