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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Карабах
Рома - Карабах: обзор матча 05 декабря 2017
Рома
05.12.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Карабах
53'
Д. Перотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Карабах
88'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
61'
Желтая карточка
Э. Юнусзаде
Желтая карточка
Э. Джеко
61'
57'
Желтая карточка
Мичел
ГОЛ! 1:0!
Д. Перотти
Пас отдал
Э. Джеко
53'
42'
Желтая карточка
У. Геррье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Мичел
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
9
Дино Ндлову
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Карабах
1
Антон Каниболоцкий
ВР
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
44
Агабала Рамазанов
ЦФ
4-3-1-2
1
Алиссон
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
8
Перотти
10
Джеко
3-1-4-2
23
Сехич
5
Медведев
52
Ржежничак
5
Юнусзаде
2
Гараев
22
Исмаилов
20
Алмейда
77
Геррье
8
Мичел
11
Эмрели
9
Ндлову
Остались в запасе
Рома
Карабах
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Антон Каниболоцкий
ВР
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
44
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
10
Дани Кинтана
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
44
Агабала Рамазанов
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Рома - Карабах
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Информация о матче
Стадион:
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