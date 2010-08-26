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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Cибирь
ПСВ - Cибирь: обзор матча 26 августа 2010
ПСВ
26.08.2010, четверг, 21:30
Лига Европы
5 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Cибирь
38'
М. Берг
56'
О. Энгелаар
64'
О. Тойвонен
73'
Б. Джуджак
90'
Б. Джуджак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Cибирь
ГОЛ! 5:0!
Б. Джуджак
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Ленс
Замена
О. Баккал
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Т. Чижек
️️️️
Е. Зиновьев
ГОЛ! 4:0!
Б. Джуджак
Замена
Д. Куверманс
️️️️
М. Берг
Замена
А. Климавичус
️️️️
В. Шумуликоски
Замена
А. Васильев
️️️️
Р. Беляев
ГОЛ! 3:0!
О. Тойвонен
Желтая карточка
М. Астафьев
ГОЛ! 2:0!
О. Энгелаар
Желтая карточка
А. Солосин
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
Д. Ленс
Желтая карточка
А. Аравин
Желтая карточка
Е. Зиновьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
6
Марсело
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
24
Орландо Энгелаар
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
11
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
4
Томаш Выходил
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
83
Стив
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
11
Александр Дегтярев
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
4
Максим Астафьев
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
0
Данни Куверманс
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
8
Алексей Васильев
ЛП
4-4-2
15
Исакссон
6
Марсело
11
Манолев
26
Вукович
33
Питерс
24
Энгелаар
10
Джуджак
13
Хатчинсон
17
Ленс
11
Тойвонен
33
Берг
4-4-2
1
Солосин
2
Аравин
17
Бухряков
83
Стив
4
Выходил
52
Зиновьев
5
Шумуликоски
88
Каньяс
11
Дегтярев
4
Астафьев
7
Беляев
11
Тойвонен
17
Баккал
17
Баккал
11
Тойвонен
17
Ленс
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Ленс
33
Берг
0
Куверманс
0
Куверманс
33
Берг
5
Шумуликоски
28
Климавичус
28
Климавичус
5
Шумуликоски
52
Зиновьев
22
Чижек
22
Чижек
52
Зиновьев
7
Беляев
8
Васильев
8
Васильев
7
Беляев
Остались в запасе
ПСВ
Cибирь
1
Кассио
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
18
Петр Вашек
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча ПСВ - Cибирь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"Россия 2" - 22:35 (запись)
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