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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Cибирь - ПСВ
Cибирь - ПСВ: обзор матча 19 августа 2010
Cибирь
19.08.2010, четверг, 16:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
ПСВ
90+2'
А. Дегтярев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - ПСВ
ГОЛ! 1:0!
А. Дегтярев
Пас отдал
М. Астафьев
+2
Замена
Д. Молош
️️️️
А. Аравин
+1
Замена
Ф. Ожо
️️️️
А. Хатчинсон
Замена
Т. Чижек
️️️️
Р. Беляев
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
Марсело
️️️️
М. Берг
Вторая желтая
И. Шевченко
Красная карточка
Ф. Хавьер Родригес
Желтая карточка
И. Шевченко
Желтая карточка
Т. Выходил
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Томаш Выходил
(К)
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
83
Стив
ПЗ
4
Максим Астафьев
ЛП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЛП
24
Орландо Энгелаар
(К)
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
11
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
6
Марсело
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
0
Данни Куверманс
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
4-4-2
1
Солосин
2
Аравин
4
Выходил
17
Бухряков
83
Стив
4
Астафьев
5
Шумуликоски
88
Каньяс
52
Зиновьев
7
Беляев
99
Шевченко
4-4-2
15
Исакссон
11
Манолев
26
Вукович
3
Родригес
33
Питерс
17
Ленс
24
Энгелаар
13
Хатчинсон
39
Амрабат
11
Тойвонен
33
Берг
2
Аравин
3
Молош
3
Молош
2
Аравин
7
Беляев
22
Чижек
22
Чижек
7
Беляев
52
Зиновьев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
52
Зиновьев
33
Берг
6
Марсело
6
Марсело
33
Берг
13
Хатчинсон
14
Ожо
14
Ожо
13
Хатчинсон
Остались в запасе
Cибирь
ПСВ
18
Петр Вашек
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
52
Закария Лабиад
АП
1
Кассио
ВР
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
9
Бартломей Гржелак
ЦФ
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
1
Кассио
ВР
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
13
Жонатан Рейс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Cибирь - ПСВ
3
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Томми Шервен
(Каупангер)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Свен-Эрик Мидтхелль (оба - Норвегия)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая)
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