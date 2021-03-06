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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Слован
Пршибрам - Слован: обзор матча 06 марта 2021
Пршибрам
06.03.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Слован
61'
Я. Пешек
62'
М. Садилек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Слован
Замена
T. Pilik
️️️️
K. Soldat
87'
84'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Я. Пешек
84'
Замена
J. Necas
️️️️
М. Рабушич
68'
Замена
И. Рондич
️️️️
О. Карафиат
Замена
S. Vavra
️️️️
Ф. Зорван
67'
Замена
J. Januska
️️️️
J. Rezek
67'
Замена
M. Cmiljanovic
️️️️
E. Antwi
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
М. Садилек
61'
ГОЛ! 0:1!
Я. Пешек
Пас отдал
К. Мара
Желтая карточка
M. Lalkovic
56'
56'
Замена
М. Косцельник
️️️️
Д. Москера
Желтая карточка
M. Novy
46'
36'
Желтая карточка
М. Садилек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
O. Kingue
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
0
E. Antwi
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
0
S. Vavra
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
12
Jiri Januska
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-3-4
0
25
20
32
21
0
8
Зорван
71
0
27
18
3-2-3-1-1
34
Кноблох
3
Микула
44
Карафиат
25
Югаш
37
Халуш
22
Фукала
10
Пешек
23
Мара
23
Садилек
8
Москера
7
Рабушич
8
Зорван
0
0
8
Зорван
21
12
12
21
0
0
0
0
25
0
0
25
10
Пешек
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
10
Пешек
8
Москера
3
Косцельник
3
Косцельник
8
Москера
44
Карафиат
15
Рондич
15
Рондич
44
Карафиат
7
Рабушич
0
0
7
Рабушич
Остались в запасе
Пршибрам
Слован
0
V. Svoboda
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
23
Michal Faško
ЦФ
22
Ян Сулц
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
0
V. Svoboda
ЦФ
15
Jan Kvida
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
23
Michal Faško
ЦФ
22
Ян Сулц
ЦП
1
Филип Нгуйен
ВР
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Пршибрам - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
На Литавке
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