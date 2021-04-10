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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Сигма
Пршибрам - Сигма: обзор матча 10 апреля 2021
Пршибрам
10.04.2021, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Сигма
74'
Ф. Зорван (АГ)
82'
Д. Гоушка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Сигма
86'
Замена
Я. Михалик
️️️️
P. Gonzalez
84'
Замена
J. Sterba
️️️️
М. Хытил
82'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гоушка
Пас отдал
P. Gonzalez
Замена
L. Edrisa
️️️️
T. Pilik
78'
Замена
J. Mezera
️️️️
M. Cmiljanovic
77'
74'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Зорван
63'
Желтая карточка
О. Змозла
Желтая карточка
O. Kingue
53'
Замена
E. Antwi
️️️️
M. Lalkovic
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
0
T. Pilik
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
M. Lalkovic
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
10
Jakub Yunis
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Пршибрам
25
Karel Soldat
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
0
L. Edrisa
ЦФ
18
Jiri Mezera
ЦФ
8
Josef Obdrzal
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
15
Jan Sterba
ЦЗ
23
Ярослав Михалик
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
3-2-3-3
15
32
20
0
0
0
8
Зорван
21
0
27
71
3-5-1
7
Брейте
4
Хубник
21
Змозла
32
22
8
Гоушка
93
13
Хытил
19
10
0
0
0
0
0
18
18
0
0
0
0
0
13
Хытил
15
15
13
Хытил
93
23
Михалик
23
Михалик
93
Остались в запасе
Пршибрам
Сигма
8
Josef Obdrzal
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
25
Karel Soldat
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
11
P. Zifcak
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
8
Josef Obdrzal
ЦФ
0
S. Vavra
ЦФ
25
Karel Soldat
ЦЗ
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
11
P. Zifcak
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
44
Матуш Мачик
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Пршибрам - Сигма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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