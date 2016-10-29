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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Волынь
Олимпик - Волынь: обзор матча 29 октября 2016
Олимпик
29.10.2016, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Волынь
31'
А. Поступаленко
52'
Д. Гришко
25'
А. Дудик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Волынь
Замена
В. Хомутов
️️️️
А. Поступаленко
82'
67'
Желтая карточка
А. Дудик
58'
Желтая карточка
А. Шабанов
ГОЛ! 2:1!
Д. Гришко
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Поступаленко
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Дудик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
14
Антон Поступаленко
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
Волынь
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
47
Юрий Романюк
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
69
Артем Дудик
ЦФ
59
Ярослав Деда
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Олимпик
1
Ярослав Котляров
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
7
Максим Драченко
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
Волынь
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
4-4
1
Махарадзе
23
Немчанинов
25
Эмерсон
4
Гришко
3
Парцвания
14
Поступаленко
99
Гошкодеря
8
Доронин
20
Матяж
3-2-4
47
Романюк
20
Задерецкий
13
Шаповал
31
Шабанов
7
Герасимюк
7
Мемешев
38
Петров
59
Деда
69
Дудик
14
Поступаленко
45
Хомутов
45
Хомутов
14
Поступаленко
Остались в запасе
Олимпик
Волынь
7
Максим Драченко
ЦП
1
Ярослав Котляров
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
7
Максим Драченко
ЦП
1
Ярослав Котляров
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
Остались в запасе
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Олимпик - Волынь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
Новости команд
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Олимпик
Волынь
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
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Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
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«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
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Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
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2019.09.12 20:49
10
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2018.06.06 23:08
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«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
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