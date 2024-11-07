Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Рейнджерс
Олимпиакос - Рейнджерс: обзор матча 07 ноября 2024
Олимпиакос
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
56'
А. Эль-Кааби
64'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Рейнджерс
90'
+5
Желтая карточка
Н. Раскин
Желтая карточка
Х. Костулас
88'
87'
Желтая карточка
Х. Игамане
Замена
Х. Костулас
️️️️
Х. Музакитис
86'
85'
Замена
Р. Маккосленд
️️️️
В. Черны
85'
Замена
Х. Игамане
️️️️
С. Дессер
85'
Замена
Д. Тавернье
️️️️
Н. Байрами
Замена
Л. Пирола
️️️️
Коштинья
77'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Шикинью
77'
69'
Желтая карточка
Жефте
Желтая карточка
Д. Карму
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Дессер
Пас отдал
В. Черны
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Шикинью
56'
52'
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
Д. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К)
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
(К)
ВР
6
Жефте
ЛЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
29
Хамза Игамане
ЦФ
3-3-1-2-1
19
Цолакис
65
6
Карму
45
Рецос
20
Коштинья
32
Хецце
23
Родиней
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
4-3-1-2
1
Батлэнд
21
Стерлинг
4
Суттар
3
Преппер
6
Жефте
10
Диоманде
43
Раскин
18
Бэррон
10
Байрами
18
Черны
9
Дессер
20
Коштинья
5
Пирола
5
Пирола
20
Коштинья
22
Шикинью
27
Оливейра
27
Оливейра
22
Шикинью
36
Музакитис
19
Костулас
19
Костулас
36
Музакитис
21
Стерлинг
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
21
Стерлинг
10
Байрами
2
Тавернье
2
Тавернье
10
Байрами
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
9
Дессер
29
Игамане
29
Игамане
9
Дессер
Остались в запасе
Олимпиакос
Рейнджерс
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
44
A. Papakanellos
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
49
Бэйли Райс
ОП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Олимпиакос - Рейнджерс
2
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
15
Офсайды
5
1
Количество передач
512
349
Сейвы
5
1
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.13
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
0 : 2
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Рейнджерс
- : -
02.12.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
2 : 1
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Рейнджерс
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+