Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Португалия
Северная Ирландия - Португалия: обзор матча 06 сентября 2013
Северная Ирландия
06.09.2013, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
2 : 4
Завершен
Португалия
36'
Г. Маколи
52'
Д. Уорд
21'
Б. Алвеш
68'
К. Роналду
77'
К. Роналду
83'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Португалия
90'
Замена
Р. Аморим
️️️️
К. Роналду
83'
ГОЛ! 2:4!
К. Роналду
Желтая карточка
О. Норвуд
82'
Красная карточка
К. Лафферти
80'
77'
ГОЛ! 2:3!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Ш. Фергюсон
76'
Замена
К. Эванс
️️️️
Д. Уорд
72'
68'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Моутинью
Замена
К. Лафферти
️️️️
Н. МакГинн
67'
65'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Виейринья
Желтая карточка
Р. Кэрролл
62'
Вторая желтая
К. Брант
61'
60'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
55'
Замена
Нани
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Эванс
52'
43'
Желтая карточка
К. Роналду
43'
Красная карточка
Э. Поштига
Желтая карточка
К. Брант
39'
ГОЛ! 1:1!
Г. Маколи
Пас отдал
Ш. Фергюсон
36'
Желтая карточка
С. Дэвис
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Алвеш
Пас отдал
Виейринья
7'
Желтая карточка
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
22
Ли Ходсон
ЛЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ПЗ
0
Крис Брант
ЛП
8
Стивен Дэвис
(К)
ОП
9
Мартин Патерсон
ОП
16
Оливер Норвуд
ЦП
7
Нилл МакГинн
ПП
19
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
4
Мигель Велозу
ОП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Виейринья
ПВ
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Северная Ирландия
23
Конор Девлин
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Рори МакКиоун
ЦЗ
18
Рори Макардл
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
21
Майкл О'Коннор
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Португалия
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
17
Нани
ЛВ
23
Адриен Силва
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
0
Лика
ЦП
18
Жозуэ
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-2-3-1
12
Кэрролл
22
Ходсон
3
Фергюсон
4
Маколи
5
Эванс
8
Дэвис
9
Патерсон
0
Брант
16
Норвуд
7
МакГинн
19
Уорд
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
0
Перейра
2
Алвеш
3
Пепе
0
Коэнтрау
4
Велозу
0
Мейрелеш
8
Моутинью
11
Виейринья
7
Роналду
23
Поштига
19
Уорд
13
Эванс
13
Эванс
19
Уорд
3
Фергюсон
6
Бэйрд
6
Бэйрд
3
Фергюсон
7
МакГинн
10
Лафферти
10
Лафферти
7
МакГинн
7
Роналду
20
Аморим
20
Аморим
7
Роналду
0
Мейрелеш
17
Нани
17
Нани
0
Мейрелеш
11
Виейринья
11
Оливейра
11
Оливейра
11
Виейринья
Остались в запасе
Северная Ирландия
Португалия
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Конор Девлин
ВР
22
Рори МакКиоун
ЦЗ
1
Майкл МакГоверн
ВР
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
21
Майкл О'Коннор
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
18
Жозуэ
АП
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адриен Силва
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
0
Лика
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Конор Девлин
ВР
22
Рори МакКиоун
ЦЗ
1
Майкл МакГоверн
ВР
18
Рори Макардл
ЦЗ
0
Алекс Брюс
ЦЗ
21
Майкл О'Коннор
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
18
Жозуэ
АП
22
Эдуарду
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адриен Силва
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
0
Лика
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Северная Ирландия - Португалия
4
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Виндзор Парк
Новости команд
Все
Северная Ирландия
Португалия
Северная Ирландия – Украина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
21:35
Португалия – Дания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
21:35
Реакция тренера сборной Португалии на акцию в честь Роналду
Вчера, 23:55
Быстров сказал, что будет со сборной Португалии после ухода Роналду
Вчера, 22:43
3
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
Вчера, 19:05
4
Северная Ирландия – Украина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Северной Ирландии и Украины на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:42
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Северная Ирландия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Северная Ирландия – Грузия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Португалия – Дания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
21:35
Реакция тренера сборной Португалии на акцию в честь Роналду
Вчера, 23:55
Быстров сказал, что будет со сборной Португалии после ухода Роналду
Вчера, 22:43
3
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
Вчера, 19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+