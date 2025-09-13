Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - НАК Бреда
Твенте - НАК Бреда: онлайн-трансляция 13 сентября 2025
Твенте
13.09.2025, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
- : -
Не начался
НАК Бреда
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Твенте - НАК Бреда
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Твенте
НАК Бреда
У ЦСКА сорвался трансфер игрока сборной Алжира
8 августа, 12:31
1
«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак»
3 августа, 14:11
2
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
11 июля, 00:48
6
В «Твенте» отреагировали на информацию о переходе Влапа в «Спартак»
10 июля, 16:07
1
«Спартак» близок к подписанию хавбека «Твенте»
10 июля, 08:13
11
Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «НАК»: Эредивизи, 14 мая 2025
13 мая, 11:46
Прогноз на точный счет матча «Фортуна» – «НАК»: Эредивизи, 10 мая 2025
9 мая, 12:58
Прогноз на точный счет матча «НАК» – «Зволле»: Эредивизи, 4 мая 2025
3 мая, 12:15
«АЗ Алкмаар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.43
23 апреля, 13:08
Голландская «НАК Бреда» близка к вхождению в холдинг City Football Group
24 марта 2022, 12:24
Больше новостей
Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
- : -
16.08.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
- : -
16.08.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
- : -
16.08.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
17.08.2025
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
- : -
17.08.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Последние матчи
Все
Твенте
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 0
10.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
2 : 0
09.08.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Аякс
2 : 0
18.05.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
НАК Бреда
1 : 1
18.05.2025
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
2 : 3
14.05.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 0
10.08.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Аякс
2 : 0
18.05.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
2 : 3
14.05.2025
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Твенте
2 : 0
11.05.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Спарта
0 : 2
04.05.2025
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
2 : 0
09.08.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
НАК Бреда
1 : 1
18.05.2025
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НЕК
3 : 0
14.05.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Фортуна
1 : 0
10.05.2025
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
1 : 3
04.05.2025
Зволле
