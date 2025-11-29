Прогноз на точный счет матча «НЕК» – «НАК»: Эредивизи, 14 мая 2025

Прогноз на точный счет матча «Фортуна» – «НАК»: Эредивизи, 10 мая 2025

Прогноз на точный счет матча «НАК» – «Зволле»: Эредивизи, 4 мая 2025

«АЗ Алкмаар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2025 с коэффициентом 1.43