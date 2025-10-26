Введите ваш ник на сайте
«Твенте» - «Аякс»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2027 с коэффициентом 2.02

26 октября 2025 8:29
Твенте - Аякс
26 окт. 2025, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
26 октября 2025 года в 13:15 состоится поединок 10-го тура чемпионата Нидерландов. «Твенте» сыграет с «Аяксом».

«Твенте»

Подобно «Аяксу», «Твенте» забил 17 мячей в девяти турах Эредивизи, в среднем 1,89 гола за игру, но клуб из Энсхеде пока ни разу не сохранил свои ворота в неприкосновенности. В то же время среди восьми лучших команд лиги только занимающий шестое место «Неймеген» пропустил больше, чем «красные», что подчеркивает их бескомпромиссный стиль – «все или ничего».

Последние три игры:

  • Неймеген – Твенте 3:3
  • Твенте – Эраклес 2:1
  • Твенте – Фортуна Ситтард 3:2

«Аякс»

Тренер «Аякса» Джонни Хейтинга пытается вывести свою команду из мини-кризиса: после 0:2 от «Гоу Эхед Иглс» на прошлой неделе команда из Амстердама была уничтожена на «Стэмфорд Бридж» в матче Лиги чемпионов против «Челси» (1:5). Эти результаты растянули безвыигрышную серию «Аякса» до четырeх матчей во всех турнирах, включая три поражения, с момента сентябрьской победы над «Бредой».

Последние три игры:

  • Челси – Аякс 5:1
  • Аякс – АЗ 0:2
  • Спарта Роттердам – Аякс 3:3

Очные встречи

  • Аякс – Твенте 2:0
  • Твенте – Аякс 2:2
  • Аякс – Твенте 2:1

Прогноз на матч «Твенте» – «Аякс»

«Твенте» не сохранял ворота в неприкосновенности ни в одном матче сезона, а «Аякс» не сумел оставить свои ворота «сухими» во всех четырeх выездных играх, пропустив восемь мячей. Мы в праве ждать результативного поединка, который, вероятнее всего, завершится ничейным исходом.

Прогноз: тотал больше 3 голов, коэффициент – 2.02. Прогноз на счет – 2:2.

Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Аякс Твенте
18+
  • Читайте нас: 