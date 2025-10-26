26 октября 2025 года в 13:15 состоится поединок 10-го тура чемпионата Нидерландов. «Твенте» сыграет с «Аяксом».
«Твенте»
Подобно «Аяксу», «Твенте» забил 17 мячей в девяти турах Эредивизи, в среднем 1,89 гола за игру, но клуб из Энсхеде пока ни разу не сохранил свои ворота в неприкосновенности. В то же время среди восьми лучших команд лиги только занимающий шестое место «Неймеген» пропустил больше, чем «красные», что подчеркивает их бескомпромиссный стиль – «все или ничего».
Последние три игры:
- Неймеген – Твенте 3:3
- Твенте – Эраклес 2:1
- Твенте – Фортуна Ситтард 3:2
«Аякс»
Тренер «Аякса» Джонни Хейтинга пытается вывести свою команду из мини-кризиса: после 0:2 от «Гоу Эхед Иглс» на прошлой неделе команда из Амстердама была уничтожена на «Стэмфорд Бридж» в матче Лиги чемпионов против «Челси» (1:5). Эти результаты растянули безвыигрышную серию «Аякса» до четырeх матчей во всех турнирах, включая три поражения, с момента сентябрьской победы над «Бредой».
Последние три игры:
- Челси – Аякс 5:1
- Аякс – АЗ 0:2
- Спарта Роттердам – Аякс 3:3
Очные встречи
- Аякс – Твенте 2:0
- Твенте – Аякс 2:2
- Аякс – Твенте 2:1
Прогноз на матч «Твенте» – «Аякс»
«Твенте» не сохранял ворота в неприкосновенности ни в одном матче сезона, а «Аякс» не сумел оставить свои ворота «сухими» во всех четырeх выездных играх, пропустив восемь мячей. Мы в праве ждать результативного поединка, который, вероятнее всего, завершится ничейным исходом.
Прогноз: тотал больше 3 голов, коэффициент – 2.02. Прогноз на счет – 2:2.