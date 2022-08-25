Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вольфсберг - Мольде
Вольфсберг - Мольде: обзор матча 25 августа 2022
Вольфсберг
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Мольде
6'
Э. Брейвик
34'
С. Маннсверк
72'
О. Брюнхильдсен
90+3'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Мольде
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
О. Брюнхильдсен
84'
Желтая карточка
Д. Фофана
84'
Замена
М. Гредем
️️️️
М. Андре Кааса
84'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Д. Фофана
Желтая карточка
Н. Вергос
81'
81'
Желтая карточка
Я. Карлстрем
Замена
А. Боакье
️️️️
К. Кершбаумер
76'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Т. Рохер
76'
72'
ГОЛ! 0:3!
О. Брюнхильдсен
59'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
М. Эйкрем
Замена
Т. Балло
️️️️
М. Тафернер
55'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Д. Визингер
55'
47'
Желтая карточка
С. Маннсверк
Желтая карточка
Д. Визингер
35'
34'
ГОЛ! 0:2!
С. Маннсверк
Пас отдал
М. Эйкрем
29'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Брейвик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
8
Тьерно Балло
АП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
3-4-2
39
Бонманн
37
Шифферль
27
Новак
97
Ясич
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
18
Рохер
8
Пизингер
29
Визингер
9
Барибо
3-2-3-1-1
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
19
Хауган
25
Линнес
28
Хауген
10
Брейвик
20
Маннсверк
15
Кааса
23
Эйкрем
27
Фофана
7
Кершбаумер
20
Боакье
20
Боакье
7
Кершбаумер
30
Тафернер
8
Балло
8
Балло
30
Тафернер
18
Рохер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
18
Рохер
29
Визингер
9
Вергос
9
Вергос
29
Визингер
27
Фофана
16
Эриксен
16
Эриксен
27
Фофана
15
Кааса
28
Гредем
28
Гредем
15
Кааса
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
Остались в запасе
Вольфсберг
Мольде
21
Давид Скубль
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Вольфсберг - Мольде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Мольде
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+