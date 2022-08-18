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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Вольфсберг
Мольде - Вольфсберг: обзор матча 18 августа 2022
Мольде
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Вольфсберг
22'
Т. Барибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мольде - Вольфсберг
90'
+6
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Т. Барибо
Желтая карточка
Э. Хауган
87'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
Э. Брейвик
81'
73'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Т. Рохер
Замена
Р. Зехнини
️️️️
О. Брюнхильдсен
73'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
69'
63'
Желтая карточка
Т. Рохер
61'
Замена
М. Тафернер
️️️️
Д. Визингер
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Эйкрем
56'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барибо
Пас отдал
Т. Рохер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
33
Риса
19
Хауган
16
Хансен
28
Хауген
25
Линнес
10
Брейвик
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
27
Фофана
4-3-2
39
Бонманн
97
Ясич
27
Новак
22
Баумгартнер
37
Шифферль
16
Ляйтгеб
18
Рохер
8
Пизингер
29
Визингер
9
Барибо
10
Брейвик
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
10
Брейвик
23
Эйкрем
16
Эриксен
16
Эриксен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
98
Зехнини
98
Зехнини
17
Брюнхильдсен
29
Визингер
30
Тафернер
30
Тафернер
29
Визингер
18
Рохер
9
Вергос
9
Вергос
18
Рохер
9
Барибо
18
Ферачниг
18
Ферачниг
9
Барибо
Остались в запасе
Мольде
Вольфсберг
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
14
Матис Болли
ЛВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
21
Давид Скубль
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
14
Матис Болли
ЛВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
25
Фабиан Тауххамер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
14
Паскаль Мюллер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Мольде - Вольфсберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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