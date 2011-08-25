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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сошо - Металлист
Сошо - Металлист: обзор матча 25 августа 2011
Сошо
25.08.2011, четверг, 22:45
Лига Европы
0 : 4
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Металлист
6'
Х. Соса
11'
Д. Кристальдо
40'
Д. Кристальдо
51'
Тайсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Металлист
Вторая желтая
В. Ногейра
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
С. Валяев
️️️️
Х. Соса
Замена
М. Пейберне
️️️️
Д. Перки
Желтая карточка
В. Ногейра
Желтая карточка
А. Горяинов
Замена
С. Руде
️️️️
М. Мартен
ГОЛ! 0:4!
Тайсон
Замена
Тайсон
️️️️
Фининьо
Желтая карточка
К. Анин
+1
Замена
С. Прива
️️️️
Я. Микари
ГОЛ! 0:3!
Д. Кристальдо
Пас отдал
К. Хавьер
13'
Желтая карточка
Эдмар
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кристальдо
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
23
Давид Соже
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Яссин Микари
ЦП
6
Кевин Анин
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
15
Марвин Мартен
АП
5
Винсент Ногейра
ПВ
20
Модибо Майга
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
13
Фининьо
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
(К)
АП
7
Хосе Соса
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Сошо
40
Папа-Демба Камара
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
4-2-3-1
16
Ришер
23
Соже
24
Перки
50
Карлао
14
Корчиа
11
Микари
6
Анин
10
Будебуз
15
Мартен
5
Ногейра
20
Майга
4-2-3-1
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
6
Торсильери
19
Пшеничных
8
Эдмар
19
Торрес
7
Соса
10
Хавьер
13
Фининьо
9
Кристальдо
24
Перки
14
Пейберне
14
Пейберне
24
Перки
15
Мартен
18
Руде
18
Руде
15
Мартен
11
Микари
11
Прива
11
Прива
11
Микари
7
Соса
78
Валяев
78
Валяев
7
Соса
9
Кристальдо
32
Девич
32
Девич
9
Кристальдо
13
Фининьо
11
Тайсон
11
Тайсон
13
Фининьо
Остались в запасе
Сошо
Металлист
29
Рафаэль Диас
ЦП
40
Папа-Демба Камара
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
1
Максим Старцев
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
29
Рафаэль Диас
ЦП
40
Папа-Демба Камара
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Статистика матча Сошо - Металлист
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
Где смотреть матч:
"2+2" 22:45 (прямая)
Новости команд
Все
Сошо
Металлист
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