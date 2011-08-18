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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Сошо
Металлист - Сошо: обзор матча 18 августа 2011
Металлист
18.08.2011, четверг, 22:30
Лига Европы
0 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Сошо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Сошо
Замена
С. Ткачев
️️️️
Тайсон
+2
Замена
С. Прива
️️️️
Э. Бутен
Замена
С. Руде
️️️️
Я. Микари
Замена
С. Валяев
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
Д. Перки
Желтая карточка
К. Анин
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
Фининьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
(К)
АП
7
Хосе Соса
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Сошо
16
Тедди Ришер
(К)
ВР
24
Дамьен Перки
ЛЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
5
Винсент Ногейра
ЛВ
20
Эдуард Бутен
ЦП
50
Карлао
ЦП
15
Марвин Мартен
АП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Яссин Микари
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Сошо
40
Папа-Демба Камара
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
4-2-3-1
29
Горяинов
13
Фининьо
6
Торсильери
18
Гуйе
3
Вильягра
19
Торрес
8
Эдмар
11
Тайсон
10
Хавьер
7
Соса
9
Кристальдо
4-2-3-1
16
Ришер
14
Корчиа
23
Соже
6
Анин
24
Перки
20
Бутен
50
Карлао
15
Мартен
10
Будебуз
5
Ногейра
11
Микари
19
Торрес
78
Валяев
78
Валяев
19
Торрес
11
Тайсон
11
Ткачев
11
Ткачев
11
Тайсон
9
Кристальдо
32
Девич
32
Девич
9
Кристальдо
11
Микари
18
Руде
18
Руде
11
Микари
20
Бутен
11
Прива
11
Прива
20
Бутен
Остались в запасе
Металлист
Сошо
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
40
Папа-Демба Камара
ВР
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
40
Папа-Демба Камара
ВР
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
Статистика матча Металлист - Сошо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
"2+2" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Металлист
Сошо
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
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