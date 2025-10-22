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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Спортинг - Марсель
Спортинг - Марсель: обзор матча 22 октября 2025
Спортинг
22.10.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
69'
Д. Катамо
86'
А. Сантос
14'
И. Пайшао
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Марсель
Завершен
Желтая карточка
Педру Гонсалвеш
(фол)
90'
+5
Желтая карточка
Максимилиано Араухо
90'
+2
Гол отменен
Максимилиано Араухо
90'
+1
90'
Желтая карточка
Бенжамен Павар
Замена
Матеус Рейс
️️️️➡️️
Максимилиано Араухо
90'
90'
+5'
ГОЛ! 2:1!
Алиссон Сантос
Пас отдал
Фотис Иоаннидис
86'
82'
Замена
Робинио Ваз
️️️️➡️️
Пьер-Эмерик Обамеянг
Замена
Усман Дьоманде
️️️️➡️️
Зено Дебаст
80'
Замена
Алиссон Сантос
️️️️➡️️
Иван Фреснеда
80'
Травма
Зено Дебаст
79'
Гол отменен
Джени Катамо
71'
ГОЛ! 1:1!
Джени Катамо
Пас отдал
Педру Гонсалвеш
69'
67'
Замена
Улиссес Гарсия
️️️️➡️️
Тимоти Веа
67'
Замена
Анхель Гомес
️️️️➡️️
Игор Пайшао
Замена
Фотис Иоаннидис
️️️️➡️️
Жоау Симойнш
64'
Замена
Джени Катамо
️️️️➡️️
Жеовани Кенда
64'
46'
Замена
Мэтт О'Райли
️️️️➡️️
Артур Вермерен
46'
Замена
Микаэль Мурильо
️️️️➡️️
Мэйсон Гринвуд
45'
+2
Красная карточка
Эмерсон
45'
+2
Желтая карточка
Эмерсон
45'
+1
Гол отменен
Эмерсон
45'
+2'
39'
Желтая карточка
Эмерсон
14'
ГОЛ! 0:1!
Игор Пайшао
Пас отдал
Пьер-Эмерик Обамеянг
2'
Желтая карточка
Леонардо Балерди
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К)
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
52
Жоау Симойнш
АП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
7
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
(К)
ЦЗ
32
Наиф Агер
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Артур Вермерен
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Спортинг
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
23
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
47
Анхель Гомес
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
78
Робинио Ваз
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
6
Дебаст
14
Инасиу
22
Фреснеда
42
Юльманн
8
Гонсалвеш
20
Араухо
52
Симойнш
7
Кенда
25
Суарес
16
Тринкау
4-1-1-2-2
12
Рульи
28
Павар
5
Балерди
32
Агер
33
Эмерсон
18
Вермерен
23
Хейбьерг
10
Гринвуд
14
Пайшао
17
Обамеянг
22
Веа
6
Дебаст
26
Дьоманде
26
Дьоманде
6
Дебаст
20
Араухо
2
Рейс
2
Рейс
20
Араухо
7
Кенда
10
Катамо
10
Катамо
7
Кенда
22
Фреснеда
27
Сантос
27
Сантос
22
Фреснеда
52
Симойнш
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
52
Симойнш
22
Веа
23
Гарсия
23
Гарсия
22
Веа
10
Гринвуд
23
Мурильо
23
Мурильо
10
Гринвуд
18
Вермерен
33
О'Райли
33
О'Райли
18
Вермерен
14
Пайшао
47
Гомес
47
Гомес
14
Пайшао
17
Обамеянг
78
Ваз
78
Ваз
17
Обамеянг
Остались в запасе
Спортинг
Марсель
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
26
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
40
Йелле ван Нек
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
26
Билял Надир
ЦП
Главный тренер
Руй Боржес
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Спортинг - Марсель
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
ВАР
2
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
468
426
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.27
-0.27
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Жозе Алваладе
Посещаемость:
46766
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