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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиган Атлетик - Манчестер Сити
Уиган Атлетик - Манчестер Сити: обзор матча 19 февраля 2018
Уиган Атлетик
19.02.2018, понедельник, 22:55
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Манчестер Сити
79'
У. Григг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Сити
Желтая карточка
М. Пауэр
90'
+1
Желтая карточка
К. Уолтон
84'
ГОЛ! 1:0!
У. Григг
Пас отдал
К. Элдер
79'
Желтая карточка
К. Элдер
71'
Желтая карточка
Д. Фултон
69'
45'
+2
Красная карточка
Ф. Делф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
8
Макс Пауэр
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Уиган Атлетик
4
Алекс Брюс
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
2-3-2
28
Уолтон
33
Берн
14
Бирн
20
Элдер
8
Пауэр
25
Пауэлл
28
Григг
4
Перкинс
3-3-3-1
1
Браво
13
Данило
14
Ляпорт
6
Стоунз
18
Делф
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
10
Сане
21
Сильва
20
Силва
10
Агуэро
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Сити
24
Майкл Якобс
ЛВ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
24
Майкл Якобс
ЛВ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Сити
5
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
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