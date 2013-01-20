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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Нигер
Мали - Нигер: обзор матча 20 января 2013
Мали
20.01.2013, воскресенье, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Нигер
84'
С. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мали - Нигер
Желтая карточка
М. Самасса
90'
+5
88'
Замена
А. Иссуфу
️️️️
И. Кудизе
ГОЛ! 1:0!
С. Кейта
84'
Замена
С. Диаките
️️️️
С. Диарра
79'
78'
Замена
Б. Талату
️️️️
Б. Иссуфу
74'
Желтая карточка
Б. Иссуфу
Замена
М. Сиссоко
️️️️
М. Калилу Траоре
64'
48'
Желтая карточка
М. Сумаила
Замена
М. Самасса
️️️️
Ш. Диарра
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
11
Сигамари Диарра
ЦП
7
Шейх Диарра
ЦП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
9
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Нигер
16
Кассалу Дауда
ВР
19
Иссиака Кудизе
ЦЗ
13
Мохамед Чикото
ЦЗ
23
Мохамед Сумаила
ЦЗ
17
Коффи Дан Кова
ЦЗ
8
Курума Фатукума
ЦЗ
21
Мохамед Башар
ЦЗ
14
Бубакар Иссуфу
ЦП
3
Карим Лансина
ЦП
7
Модибо Сидибе
ЦФ
2
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
Мали
22
Али Йиранго
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
4
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Самба Диаките
ЦП
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
15
Мамаду Самасса
ЦФ
Нигер
22
Рабо Самину
ВР
1
Мусса Алзума
ВР
5
Джеймс Локки
ЦЗ
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
12
Сулейман Сако
ЦП
18
Уильям Нгуну
ЦП
10
Бубакар Талату
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
9
Камилу Дауда
ЦФ
11
Альхассан Иссуфу
ЦФ
4-1-4-1
22
Самасса
3
Тамбура
21
Н'Диайе
13
Ваге
2
Диавара
17
Траоре
11
Диарра
8
Траоре
12
Кейта
7
Диарра
9
Диабате
3-2-2-2
16
Дауда
17
Кова
8
Фатукума
21
Башар
13
Чикото
23
Сумаила
14
Иссуфу
3
Лансина
2
Маазу
7
Сидибе
11
Диарра
20
Диаките
20
Диаките
11
Диарра
8
Траоре
6
Сиссоко
6
Сиссоко
8
Траоре
7
Диарра
15
Самасса
15
Самасса
7
Диарра
19
Кудизе
11
Иссуфу
11
Иссуфу
19
Кудизе
14
Иссуфу
10
Талату
10
Талату
14
Иссуфу
Остались в запасе
Мали
Нигер
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
22
Али Йиранго
ВР
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
4
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
14
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
9
Камилу Дауда
ЦФ
12
Сулейман Сако
ЦП
18
Уильям Нгуну
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
5
Джеймс Локки
ЦЗ
22
Рабо Самину
ВР
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
1
Мусса Алзума
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Гернот Рор
Остались в запасе
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
22
Али Йиранго
ВР
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
16
Сумбейла Диаките
ВР
4
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
14
Самбу Ятабаре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
9
Камилу Дауда
ЦФ
12
Сулейман Сако
ЦП
18
Уильям Нгуну
ЦП
6
Идрисса Лауали
ЦП
5
Джеймс Локки
ЦЗ
22
Рабо Самину
ВР
15
Исмаэль Алассане
ЦЗ
4
Амаду Кадер
ЦЗ
1
Мусса Алзума
ВР
20
Амаду Мутари
ПП
Главный тренер
Патрис Картерон
Главный тренер
Гернот Рор
Статистика матча Мали - Нигер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Информация о матче
Главный судья:
Слим Жедиди
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
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