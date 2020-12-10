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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Сивасспор
Маккаби - Сивасспор: обзор матча 10 декабря 2020
Маккаби
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа I, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сивасспор
67'
Э. Саборит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Сивасспор
Желтая карточка
Даниэл
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
М. Ятабаре
86'
Желтая карточка
М. Градель
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
А. Пешич
85'
Замена
Ш. Йейни
️️️️
Э. Саборит
85'
79'
Желтая карточка
А. Коне
Желтая карточка
А. Рикан
77'
77'
Желтая карточка
Ф. Файр
Замена
А. Рикан
️️️️
Й. Коэн
74'
Замена
Т. Бен-Хаим
️️️️
Э. Голаса
74'
ГОЛ! 1:0!
Э. Саборит
Пас отдал
Д. Перец
67'
63'
Замена
А. Коне
️️️️
Клаудемир
Замена
О. Давидзаде
️️️️
Д. Битон
63'
Желтая карточка
Э. Тиби
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
19
Даниэл
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
10
Дан Битон
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Йонатан Коэн
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Маккаби
1
Даниэль Перец
ВР
21
Шахар Пивен
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аруна Коне
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-1-4-2
19
Даниэл
23
Эрнандес
4
Саборит
18
Тиби
23
Кандиль
18
Глейзер
23
Голаса
8
Перец
10
Битон
8
Пешич
10
Коэн
3-5-2
30
Самасса
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
14
Камара
6
Ялчин
37
Арслан
10
Градель
6
Клаудемир
76
Файр
9
Ятабаре
80
Кайоде
23
Голаса
26
Бен-Хаим
26
Бен-Хаим
23
Голаса
10
Битон
13
Давидзаде
13
Давидзаде
10
Битон
10
Коэн
22
Рикан
22
Рикан
10
Коэн
4
Саборит
21
Йейни
21
Йейни
4
Саборит
8
Пешич
9
Блекмэн
9
Блекмэн
8
Пешич
6
Клаудемир
2
Коне
2
Коне
6
Клаудемир
Остались в запасе
Маккаби
Сивасспор
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
36
Эден Карцев
ОП
21
Шахар Пивен
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
35
Али Сасал Вурал
ВР
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
36
Эден Карцев
ОП
21
Шахар Пивен
ЦЗ
25
Амит Глезер
ЦЗ
1
Даниэль Перец
ВР
9
Итай Шехтер
ЦФ
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Маккаби - Сивасспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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