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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Лион
Рома - Лион: обзор матча 16 марта 2017
Рома
16.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Лион
17'
К. Строотман
60'
Л. Тусар (АГ)
16'
М. Дьякаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лион
90'
+1
Замена
Рафаэл
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Д. Перотти
89'
86'
Желтая карточка
А. Лопеш
85'
Желтая карточка
М. Гоналон
84'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Ляказетт
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Д. Де Росси
84'
78'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
Э. Маммана
Замена
Д. Перотти
️️️️
М. Руй
76'
70'
Желтая карточка
Э. Маммана
Желтая карточка
Р. Наингголан
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. Тусар
60'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Б. Перес
59'
Желтая карточка
К. Строотман
39'
28'
Желтая карточка
Л. Тусар
Желтая карточка
К. Манолас
21'
ГОЛ! 1:1!
К. Строотман
Пас отдал
Д. Де Росси
17'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Дьякаби
Пас отдал
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
4-4-1-1
1
Алиссон
6
Мариу Руй
44
Манолас
22
Рюдигер
17
Фасио
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
33
Перес
10
Салах
10
Джеко
4-2-1-2-1
1
Лопеш
13
Жалле
21
Морель
2
Маммана
4
Дьякаби
25
Гоналон
29
Тусар
8
Толиссо
28
Вальбуэна
70
Корне
91
Ляказетт
33
Перес
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
33
Перес
6
Мариу Руй
8
Перотти
8
Перотти
6
Мариу Руй
16
Де Росси
10
Тотти
10
Тотти
16
Де Росси
2
Маммана
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
2
Маммана
28
Вальбуэна
2
Рафаэл
2
Рафаэл
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
10
Фекир
10
Фекир
91
Ляказетт
Остались в запасе
Рома
Лион
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
16
Матье Горжелен
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Рома - Лион
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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