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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Рома
Лион - Рома: обзор матча 09 марта 2017
Лион
09.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Рома
8'
М. Дьякаби
47'
К. Толиссо
74'
Н. Фекир
90'
А. Ляказетт
20'
М. Салах
33'
Ф. Фасио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Рома
90'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Э. Джеко
ГОЛ! 4:2!
А. Ляказетт
90'
85'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Р. Наингголан
82'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Д. Де Росси
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
76'
ГОЛ! 3:2!
Н. Фекир
74'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Э. Маммана
71'
66'
Желтая карточка
К. Манолас
Желтая карточка
Л. Тусар
62'
ГОЛ! 2:2!
К. Толиссо
47'
Замена
К. Жалле
️️️️
Рафаэл
45'
41'
Желтая карточка
Эмерсон
33'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фасио
20'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
ГОЛ! 1:0!
М. Дьякаби
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Рома
1
Алиссон
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
16
Даниэле Де Росси
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Лопеш
21
Морель
2
Маммана
4
Дьякаби
2
Рафаэл
29
Тусар
25
Гоналон
18
Геззаль
8
Толиссо
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
4-4-1-1
1
Алиссон
44
Манолас
15
Жуан
17
Фасио
33
Эмерсон
33
Перес
8
Строотман
44
Наингголан
10
Салах
10
Джеко
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
2
Рафаэл
13
Жалле
13
Жалле
2
Рафаэл
2
Маммана
10
Фекир
10
Фекир
2
Маммана
16
Де Росси
5
Паредес
5
Паредес
16
Де Росси
10
Джеко
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
44
Наингголан
8
Перотти
8
Перотти
44
Наингголан
Остались в запасе
Лион
Рома
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лион - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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