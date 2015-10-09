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Евро-2024
Испания - Люксембург
Испания - Люксембург: обзор матча 09 октября 2015
Испания
09.10.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 9 тур
4 : 0
Завершен
Люксембург
42'
С. Касорла
67'
П. Алькасер
80'
П. Алькасер
85'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Люксембург
90'
Замена
Д. Тюрпель
️️️️
О. Йоахим
88'
Желтая карточка
Д. Да Мота
ГОЛ! 4:0!
С. Касорла
Пас отдал
Нолито
85'
ГОЛ! 3:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Ж. Альба
80'
79'
Замена
Д. Да Мота
️️️️
К. Мартинс
Замена
Нолито
️️️️
Педро
77'
ГОЛ! 2:0!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Фабрегас
67'
64'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
С. Бенси
Желтая карточка
Педро
55'
54'
Желтая карточка
К. Мальже
ГОЛ! 1:0!
С. Касорла
42'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Мората
33'
20'
Желтая карточка
С. Бенси
Замена
Х. Мата
️️️️
Д. Сильва
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
0
Рикардо Дельгадо
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
10
Бен Паял
ОП
7
Ларс Жерсон
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Марио Гаспар
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Хуан Мата
АП
22
Иско
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
22
Нолито
ЦФ
Люксембург
12
Андреа Амодио
ВР
1
Антони Морис
ВР
15
Массимо Мартино
ЦЗ
5
Том Шнелл
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
20
Давид Тюрпель
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касильяс
18
Альба
3
Пике
4
Бартра
16
Хуанфран
5
Бускетс
20
Касорла
10
Фабрегас
21
Сильва
11
Педро
7
Мората
3-2-3-2
1
Жубер
4
Мальже
2
Шано
0
Дельгадо
8
Мартинс
10
Паял
7
Жерсон
18
Янс
17
Мутш
13
Йоахим
11
Бенси
21
Сильва
13
Мата
13
Мата
21
Сильва
7
Мората
9
Алькасер
9
Алькасер
7
Мората
11
Педро
22
Нолито
22
Нолито
11
Педро
8
Мартинс
9
Да Мота
9
Да Мота
8
Мартинс
13
Йоахим
20
Тюрпель
20
Тюрпель
13
Йоахим
11
Бенси
21
Девилье
21
Девилье
11
Бенси
Остались в запасе
Испания
Люксембург
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Марио Гаспар
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
15
Массимо Мартино
ЦЗ
12
Андреа Амодио
ВР
1
Антони Морис
ВР
5
Том Шнелл
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
23
Серхио Рико
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Марио Гаспар
ПЗ
10
Тиаго Алькантара
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
15
Массимо Мартино
ЦЗ
12
Андреа Амодио
ВР
1
Антони Морис
ВР
5
Том Шнелл
ЦЗ
21
Себастьен Тилль
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Испания - Люксембург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
2 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Стад де Люксембург
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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