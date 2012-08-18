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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ливорно - Перуджа
Ливорно - Перуджа: обзор матча 18 августа 2012
Ливорно
18.08.2012, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
4 : 1
Завершен
Перуджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливорно - Перуджа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
3 : 2
05.08.2022
Перуджа
Италия. Кубок, 1 раунд
Дженоа
3 : 2
13.08.2021
Перуджа
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
3 : 0
28.10.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 0
14.01.2020
Перуджа
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Информация о матче
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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Перуджа
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Кубок Италии. «Наполи», «Лацио» и «Интер» стали четвертьфиналистами турнира
2020.01.15 00:46
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
Кубок Италии. «Наполи», «Лацио» и «Интер» стали четвертьфиналистами турнира
2020.01.15 00:46
Неста продолжит работу в «Перудже»
2018.06.14 07:14
Неста возглавил «Перуджу». Команда может выйти в Серию А
2018.05.14 16:00
4
Неста может возглавить «Перуджу», претендующую на выход в Серию А
2018.05.14 10:02
ЦСКА претендует на корейского форварда, которым интересуется «Ювентус»
2018.01.16 17:38
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