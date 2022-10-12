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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рейнджерс - Ливерпуль
Рейнджерс - Ливерпуль: обзор матча 12 октября 2022
Рейнджерс
12.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
1 : 7
Завершен
Ливерпуль
17'
С. Эрфилд
24'
Р. Фирмино
55'
Р. Фирмино
66'
Д. Нуньес
76'
М. Салах
80'
М. Салах
81'
М. Салах
87'
Х. Эллиот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Ливерпуль
90'
Желтая карточка
Д. Гомес
87'
ГОЛ! 1:7!
Х. Эллиот
81'
ГОЛ! 1:6!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
80'
ГОЛ! 1:5!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
79'
Замена
Д. Милнер
️️️️
И. Конате
76'
ГОЛ! 1:4!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
76'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
76'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Ф. Сакала
76'
73'
Замена
Д. Жота
️️️️
Р. Фирмино
68'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
68'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Нуньес
68'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Хендерсон
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Нуньес
Пас отдал
Р. Фирмино
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Джек
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Гомес
Замена
Л. Кинг
️️️️
К. Голдсон
45'
24'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
К. Цимикас
ГОЛ! 1:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
Р. Джек
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
22
Стефан Байчетич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
4-3-1-2
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Дэвис
6
Голдсон
2
Тавернье
37
Эрфилд
6
Ландстрем
8
Джек
77
Кент
10
Сакала
14
Чолак
4-1-1-2-2
1
Алиссон
4
ван Дейк
16
Конате
2
Гомес
33
Цимикас
6
Фабиньо
14
Хендерсон
10
Эллиот
14
Карвалью
29
Нуньес
9
Фирмино
6
Голдсон
38
Кинг
38
Кинг
6
Голдсон
8
Джек
10
Дэвис
10
Дэвис
8
Джек
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
10
Сакала
39
Матондо
39
Матондо
10
Сакала
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
16
Конате
20
Милнер
20
Милнер
16
Конате
14
Хендерсон
6
Алькантара
6
Алькантара
14
Хендерсон
9
Фирмино
20
Жота
20
Жота
9
Фирмино
29
Нуньес
10
Салах
10
Салах
29
Нуньес
Остались в запасе
Рейнджерс
Ливерпуль
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
22
Стефан Байчетич
ОП
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
10
Малик Тилльман
АП
Остались в запасе
22
Стефан Байчетич
ОП
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Рейнджерс - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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