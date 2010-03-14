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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Лейшоеш - Витория Сетубал
Лейшоеш - Витория Сетубал: обзор матча 14 марта 2010
Лейшоеш
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Чемпионат Португалии, 23 тур
1 : 2
Завершен
Витория Сетубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лейшоеш - Витория Сетубал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 30 тур
Лейшоеш
1 : 2
09.05.2010
Спортинг
Чемпионат Португалии, 29 тур
Ольяненси
1 : 0
02.05.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 28 тур
Лейшоеш
1 : 3
25.04.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 27 тур
Брага
3 : 1
18.04.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 26 тур
Лейшоеш
2 : 0
11.04.2010
Пасуш де Феррейра
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
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Лейшоеш
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