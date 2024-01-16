Аленичев высказался о карьере сына в Португалии

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев рассказал, чего его 19-летний сын Даниил комфортно чувствует себя в молодежной команде «Лейшоеша».
«Даниил не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше.
Если Даниилу комфортно в Португалии, то почему нет? Играть в Европе – его желание, я не лезу», – сказал Дмитрий Аленичев.
- По данным сайта Transfermarkt, Даниил Аленичев дважды в этом сезоне сыграл за команду «Лейшоеша» U23 в молодежной португальской лиге.
- Ранее он выступал в академиях «Локомотива» и «Спартака».