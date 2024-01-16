Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Аленичев высказался о карьере сына в Португалии

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев рассказал, чего его 19-летний сын Даниил комфортно чувствует себя в молодежной команде «Лейшоеша».

    «Даниил не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше.

    Если Даниилу комфортно в Португалии, то почему нет? Играть в Европе – его желание, я не лезу», – сказал Дмитрий Аленичев.

    • По данным сайта Transfermarkt, Даниил Аленичев дважды в этом сезоне сыграл за команду «Лейшоеша» U23 в молодежной португальской лиге.
    • Ранее он выступал в академиях «Локомотива» и «Спартака».

    Новости по теме
    Тихонов объяснил, почему не пригласил Аленичева и Титова в свой штаб в «Енисее»
    Аленичев назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который заиграл бы в команде 1990-х 21
    Аленичев охарактеризовал Романцева: «Гений с большой буквы»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+