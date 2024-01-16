Аленичев высказался о карьере сына в Португалии

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев рассказал, чего его 19-летний сын Даниил комфортно чувствует себя в молодежной команде «Лейшоеша».

«Даниил не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше.

Если Даниилу комфортно в Португалии, то почему нет? Играть в Европе – его желание, я не лезу», – сказал Дмитрий Аленичев.