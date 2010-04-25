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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Лейшоеш - Академика
Лейшоеш - Академика: обзор матча 25 апреля 2010
Лейшоеш
25.04.2010, воскресенье, 19:00
Чемпионат Португалии, 28 тур
1 : 3
Завершен
Академика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лейшоеш - Академика
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 30 тур
Лейшоеш
1 : 2
09.05.2010
Спортинг
Чемпионат Португалии, 29 тур
Ольяненси
1 : 0
02.05.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 28 тур
Лейшоеш
1 : 3
25.04.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 27 тур
Брага
3 : 1
18.04.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 26 тур
Лейшоеш
2 : 0
11.04.2010
Пасуш де Феррейра
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Информация о матче
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Академика
Аленичев высказался о карьере сына в Португалии
2024.01.16 11:59
1
«Как-то рехтанул конкурента по лицу». Гасилин – о причине расторжения контракта с «Академикой»
2023.02.23 13:35
17-летний сын Аленичева подписал контракт с португальским «Лейшоешем»
2022.01.20 21:27
3
Форвард «Урала» Мишуков перешел в клуб второго дивизиона Португалии
2017.07.10 00:27
Базелюк вышел с «Эшторилом» в полуфинал Кубка Португалии
2017.01.18 01:46
Аленичев высказался о карьере сына в Португалии
2024.01.16 11:59
1
17-летний сын Аленичева подписал контракт с португальским «Лейшоешем»
2022.01.20 21:27
3
Форвард «Урала» Мишуков перешел в клуб второго дивизиона Португалии
2017.07.10 00:27
«Как-то рехтанул конкурента по лицу». Гасилин – о причине расторжения контракта с «Академикой»
2023.02.23 13:35
Базелюк вышел с «Эшторилом» в полуфинал Кубка Португалии
2017.01.18 01:46
«Тосно» отказался от малийца
2015.07.07 00:18
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