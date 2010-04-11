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Лейшоеш - Пасуш де Феррейра: обзор матча 11 апреля 2010

Лейшоеш
11.04.2010, воскресенье, 19:00
Чемпионат Португалии, 26 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Лейшоеш - Пасуш де Феррейра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 30 тур
Лейшоеш
1 : 2
09.05.2010
Спортинг
Чемпионат Португалии, 29 тур
Ольяненси
1 : 0
02.05.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 28 тур
Лейшоеш
1 : 3
25.04.2010
Академика
Чемпионат Португалии, 27 тур
Брага
3 : 1
18.04.2010
Лейшоеш
Чемпионат Португалии, 26 тур
Лейшоеш
2 : 0
11.04.2010
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
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Лейшоеш
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