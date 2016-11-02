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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Реал
Легия - Реал: обзор матча 02 ноября 2016
Легия
02.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
3 : 3
Завершен
Реал
40'
В. Оджиджа-Офое
58'
М. Радович
83'
Т. Мулен
1'
Г. Бэйл
35'
К. Бензема
85'
М. Ковачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Реал
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
В. Оджиджа-Офое
87'
85'
Замена
М. Диас
️️️️
А. Мората
85'
ГОЛ! 3:3!
М. Ковачич
Пас отдал
Д. Карвахаль
ГОЛ! 3:2!
Т. Мулен
Пас отдал
А. Прийович
83'
77'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Коэнтрау
Замена
А. Прийович
️️️️
М. Радович
77'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Н. Николич
69'
65'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 2:2!
М. Радович
Пас отдал
Т. Мулен
58'
ГОЛ! 1:2!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
Гильерме
40'
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
1'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
34
Аркадиуш Маляж
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
12
Гильерме
АП
8
Вадис Оджиджа-Офое
АП
15
Михал Копчински
ПП
11
Неманья Николич
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Легия
33
Радослав Чержняк
ВР
3
Томаш Йодловиц
ЦЗ
28
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
9
Александар Прийович
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-3-2-2
34
Маляж
14
Глоушек
52
Ржежничак
18
Берешиньски
2
Пождан
32
Радович
15
Копчински
8
Оджиджа-Офое
12
Гильерме
75
Мулен
11
Николич
4-3-3
1
Навас
14
Карвахаль
6
Начо
19
Варан
17
Коэнтрау
18
Бэйл
8
Кроос
8
Ковачич
7
Роналду
9
Бензема
21
Мората
8
Оджиджа-Офое
3
Йодловиц
3
Йодловиц
8
Оджиджа-Офое
11
Николич
18
Кухарчик
18
Кухарчик
11
Николич
32
Радович
9
Прийович
9
Прийович
32
Радович
17
Коэнтрау
10
Асенсио
10
Асенсио
17
Коэнтрау
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
21
Мората
9
Диас
9
Диас
21
Мората
Остались в запасе
Легия
Реал
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
33
Радослав Чержняк
ВР
28
Лукаш Брож
ЦЗ
4
Якуб Червински
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Легия - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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