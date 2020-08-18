Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Легия - Линфилд
Легия - Линфилд: обзор матча 18 августа 2020
Легия
18.08.2020, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Линфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Легия - Линфилд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
Новости команд
Все
Легия
Линфилд
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
«Линфилд» – «Шелбурн»: прогноз на матч 16 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.15 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025
2025.07.15 10:59
«Шелбурн» – «Линфилд»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+