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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубань (ЛФЛ) - Ворскла
Кубань (ЛФЛ) - Ворскла: обзор матча 19 февраля 2013
Кубань (ЛФЛ)
19.02.2013, вторник, 13:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Ворскла
6'
А. Янузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ворскла
90'
Желтая карточка
Е. Песков
88'
Желтая карточка
В. Курелех
Замена
️️️️
А. Афолаби
82'
81'
Замена
Н. Вовченко
️️️️
В. Куценко
81'
Замена
С. Ченбай
️️️️
О. Баранник
Желтая карточка
И. Армаш
78'
Замена
А. Афолаби
️️️️
Д. Никулаэ
67'
60'
Замена
Р. Кунев
️️️️
А. Скляр
50'
Желтая карточка
В. Куценко
Замена
И. Лоло
️️️️
А. Секрет
46'
45'
Желтая карточка
А. Курилов
16'
Желтая карточка
О. Баранник
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Янузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
45
Валерий Курелех
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
6
Александр Скляр
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
21
Сергей Ченбай
ЦП
54
Юрий Павлик
ЦП
31
Никита Вовченко
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
9
Роман Кунев
ЦФ
3-1-4-2
85
Карюкин
5
Армаш
2
Шандао
34
Козлов
10
Фидлер
11
Букур
23
Соснин
71
Попов
6
Цораев
21
Никулаэ
19
Секрет
4-2-4
51
Казаков
5
Матвеев
78
Курилов
13
Песков
45
Курелех
6
Скляр
20
Куценко
24
Баранник
11
Кривошеенко
9
Янузи
18
Чичиков
19
Секрет
5
Лоло
5
Лоло
19
Секрет
21
Никулаэ
14
Афолаби
14
Афолаби
21
Никулаэ
20
Куценко
31
Вовченко
31
Вовченко
20
Куценко
24
Баранник
21
Ченбай
21
Ченбай
24
Баранник
6
Скляр
9
Кунев
9
Кунев
6
Скляр
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ворскла
1
Эдуард Байчора
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
14
Максим Марусич
ЦФ
54
Юрий Павлик
ЦП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
29
Андрей Бацула
ЛЗ
14
Максим Марусич
ЦФ
54
Юрий Павлик
ЦП
1
Дмитрий Непогодов
ВР
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ворскла
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Левчук
(Малорита)
Стадион:
Кубань
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