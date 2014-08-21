Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Панама - Куба
Панама - Куба: обзор матча 21 августа 2014
Панама
21.08.2014, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Куба
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Панама - Куба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Общий этап
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Новости команд
Все
Панама
Куба
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026
28 июня
1
Обзор матча Панама – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
ЧМ-2026. Англия справилась с Панамой (2:0) и выиграла группу
28 июня
1
Кейн побил рекорд сборной Англии по голам на ЧМ
28 июня
3
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Только одна сборная не забила ни одного гола на ЧМ-2026
28 июня
1
Обзор матча Панама – Англия голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
ЧМ-2026. Англия справилась с Панамой (2:0) и выиграла группу
28 июня
1
Кейн побил рекорд сборной Англии по голам на ЧМ
28 июня
3
Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду
2023.11.27 10:17
В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс
2023.11.26 14:07
3
Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России
2023.11.24 12:14
Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»
2023.11.23 15:06
6
Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»
2023.11.23 10:54
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+