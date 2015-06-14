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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Куба - Кюрасао
Куба - Кюрасао: обзор матча 14 июня 2015
Куба
14.06.2015, воскресенье, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Кюрасао
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Куба - Кюрасао
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
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