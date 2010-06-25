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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
КНДР - Кот-д'Ивуар
КНДР - Кот-д'Ивуар: обзор матча 25 июня 2010
КНДР
25.06.2010, пятница, 18:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
0 : 3
Завершен
Кот-д'Ивуар
14'
Я. Туре
21'
Ромарик
83'
С. Калу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КНДР - Кот-д'Ивуар
ГОЛ! 0:3!
С. Калу
Пас отдал
А. Бока
Замена
С. Думбия
️️️️
Ромарик
Замена
Ч. Кум Чхоль
️️️️
М. Ин Гук
Замена
А. Диндан
️️️️
Жервиньо
Замена
С. Калу
️️️️
А. Кейта
ГОЛ! 0:2!
Ромарик
14'
ГОЛ! 0:1!
Я. Туре
Пас отдал
А. Бока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КНДР
1
Ри Мен Гук
ВР
5
Ри Кван Чхон
ЛЗ
3
Ри Джун Иль
ЦЗ
4
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
13
Пак Чхоль Джин
ПЗ
8
Чи Юн Нам
ЛП
17
Ан Ен Хак
ЦП
11
Мун Ин Гук
ЦП
2
Чха Джон Хек
ПП
10
Ен Чо Хонг
(К)
ЦФ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
5
Дидье Зокора
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
6
Ромарик
ЛП
10
Жервиньо
ЛВ
19
Яя Туре
ЦП
9
Шейк Тиоте
ПП
18
Абдул-Кадер Кейта
ЛФ
11
Дидье Дрогба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
КНДР
20
Ким Мен Вон
ВР
18
Ким Мен Гиль
ВР
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
16
Нам Сон Чхоль
ЦЗ
14
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
6
Ким Кум Иль
ЦП
22
Ким Кен Иль
ЦП
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
15
Ким Ен Джун
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
12
Чхе Кум Чхоль
ЦФ
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
Кот-д'Ивуар
16
Бенойт Зогбо
ВР
16
Даниэль Йебоа
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
14
Эммануэль Коне
ЦП
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Аруна Диндан
ЦФ
4-4-2
1
Ри Мен Гук
5
Ри Кван Чхон
3
Ри Джун Иль
4
Пак Нам Чхоль
13
Пак Чхоль Джин
8
Чи Юн Нам
17
Ан Ен Хак
11
Мун Ин Гук
2
Чха Джон Хек
9
Чон Тэ Се
10
Хонг
4-3-1-2
1
Барри
21
Эбуэ
5
Зокора
4
Туре
3
Бока
9
Тиоте
19
Туре
6
Ромарик
10
Жервиньо
11
Дрогба
18
Кейта
11
Мун Ин Гук
12
Чхе Кум Чхоль
12
Чхе Кум Чхоль
11
Мун Ин Гук
6
Ромарик
7
Думбия
7
Думбия
6
Ромарик
18
Кейта
8
Калу
8
Калу
18
Кейта
10
Жервиньо
15
Диндан
15
Диндан
10
Жервиньо
Остались в запасе
КНДР
Кот-д'Ивуар
20
Ким Мен Вон
ВР
6
Ким Кум Иль
ЦП
18
Ким Мен Гиль
ВР
22
Ким Кен Иль
ЦП
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
16
Нам Сон Чхоль
ЦЗ
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
14
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
15
Ким Ен Джун
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
16
Бенойт Зогбо
ВР
14
Эммануэль Коне
ЦП
16
Даниэль Йебоа
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Остались в запасе
20
Ким Мен Вон
ВР
6
Ким Кум Иль
ЦП
18
Ким Мен Гиль
ВР
22
Ким Кен Иль
ЦП
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
16
Нам Сон Чхоль
ЦЗ
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
14
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
15
Ким Ен Джун
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
Остались в запасе
16
Бенойт Зогбо
ВР
14
Эммануэль Коне
ЦП
16
Даниэль Йебоа
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
2
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Стив Гохури
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
20
Ги Демель
ПЗ
6
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Статистика матча КНДР - Кот-д'Ивуар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Мбомбела
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 17:45 (прямая трансляция)
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