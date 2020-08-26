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Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - КИ Клаксвик
Янг Бойз - КИ Клаксвик: обзор матча 26 августа 2020
Янг Бойз
26.08.2020, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 1
Завершен
КИ Клаксвик
51'
Ж. Нсаме
57'
М. Сулеймани
82'
М. Нгамале
79'
J. Johannesen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - КИ Клаксвик
90'
+4
Желтая карточка
Я. Бископсте Андреасен
90'
+2
Замена
️️️️
O. Erik Midtskogen
89'
Замена
B. Došljak
️️️️
Й. Бьярталид
84'
Желтая карточка
Й. Бьярталид
ГОЛ! 3:1!
М. Нгамале
Пас отдал
Ж. Нсаме
82'
79'
ГОЛ! 2:1!
J. Johannesen
Пас отдал
Й. Бьярталид
77'
Замена
J. Johannesen
️️️️
Д. Павлович
Замена
У. Гарсия
️️️️
К. Масейрас
64'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Сулеймани
64'
ГОЛ! 2:0!
М. Сулеймани
57'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
М. Нгамале
51'
Желтая карточка
М. Эбишер
36'
32'
Желтая карточка
Д. Павлович
29'
Желтая карточка
П. Йоханнесен
24'
Желтая карточка
П. Клеттскард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
КИ Клаксвик
1
Кристиан Йоенсен
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
13
Патрик Йоханнесен
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
КИ Клаксвик
20
Берге Петерсен
ЦЗ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
18
Olavur Niclasen
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
21
Boris Došljak
ЦФ
25
Steinbjorn Olsen
ЦФ
2
David Langgaard
ЦФ
4-4-1-1
16
фон Бальмус
21
Лефор
28
Лустенбергер
5
Камара
23
Масейрас
10
Сулеймани
20
Эбишер
4
Сьерро
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
4-1-1-4
1
Йоенсен
8
Андреасен
23
Даниэльсен
22
Фэре
23
Ватнсдаль
5
Павлович
10
Бьярталид
13
Йоханнесен
5
9
Клеттскард
9
23
Масейрас
25
Гарсия
25
Гарсия
23
Масейрас
10
Сулеймани
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Сулеймани
5
Павлович
11
11
5
Павлович
10
Бьярталид
21
21
10
Бьярталид
Остались в запасе
Янг Бойз
КИ Клаксвик
35
Кристофер Мартинс
ОП
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
18
Olavur Niclasen
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
25
Steinbjorn Olsen
ЦФ
2
David Langgaard
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
35
Кристофер Мартинс
ОП
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Остались в запасе
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
18
Olavur Niclasen
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
25
Steinbjorn Olsen
ЦФ
2
David Langgaard
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Янг Бойз - КИ Клаксвик
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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