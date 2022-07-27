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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
КИ Клаксвик - Сутьеска
КИ Клаксвик - Сутьеска: обзор матча 27 июля 2022
КИ Клаксвик
27.07.2022, среда, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Сутьеска
66'
П. Клеттскард
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол КИ Клаксвик - Сутьеска
Замена
Й. Даниэльсен
️️️️
J. Brinck
87'
84'
Замена
I. Tucevic
️️️️
М. Матанович
84'
Замена
A. Vlahovic
️️️️
D. Grivić
Замена
Р. Юнсен
️️️️
А. Фредриксберг
78'
Замена
A. Holvad
️️️️
К. Кронберг
78'
Замена
Д. Павлович
️️️️
О. Фэре
76'
ГОЛ! 1:0!
П. Клеттскард
Пас отдал
А. Фредриксберг
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
13
Mathias Rosenørn
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Сутьеска
6
Срджан Крстович
ОП
11
Марко Матанович
ОП
44
Новица Эракович
ЦП
7
Dušan Vuković
ЦФ
1
Владан Гильен
ЦФ
96
Dragan Grivić
ЦФ
0
M. Drincic
ЦФ
4
Adrijan Rudovic
ЦФ
33
Nikola Stijepović
ЦФ
94
Julian Nenov
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
КИ Клаксвик
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
19
Давид Андреасен
ЦП
30
Anders Holvad
ЦФ
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
5
Дени Павлович
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Сутьеска
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
77
Vuk Striković
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
0
I. Tucevic
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
4-2-1-3
13
8
Андреасен
23
Ватнсдаль
22
Фэре
32
Кронберг
2
Да Силва
10
Бьярталид
6
Миккельсен
9
Клеттскард
5
7
Фредриксберг
2-1-5
6
Крстович
11
Матанович
44
Эракович
0
77
94
33
4
7
Фредриксберг
14
Юнсен
14
Юнсен
7
Фредриксберг
5
23
Даниэльсен
23
Даниэльсен
5
32
Кронберг
30
30
32
Кронберг
22
Фэре
5
Павлович
5
Павлович
22
Фэре
11
Матанович
0
0
11
Матанович
96
34
34
96
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Сутьеска
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
77
Vuk Striković
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
Остались в запасе
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Остались в запасе
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
77
Vuk Striković
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча КИ Клаксвик - Сутьеска
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
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Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
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