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Лига конференций 2026/2027
Сутьеска - КИ Клаксвик
Сутьеска - КИ Клаксвик: обзор матча 20 июля 2022
Сутьеска
20.07.2022, среда, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
КИ Клаксвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сутьеска - КИ Клаксвик
90'
Замена
Й. Даниэльсен
️️️️
Д. Павлович
Замена
A. Vlahovic
️️️️
D. Grivić
78'
78'
Замена
A. Holvad
️️️️
М. Миккельсен
78'
Замена
А. Фредриксберг
️️️️
П. Клеттскард
Замена
I. Tucevic
️️️️
М. Матанович
62'
38'
Замена
О. Фэре
️️️️
Р. Юнсен
Желтая карточка
С. Крстович
30'
29'
Желтая карточка
Д. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сутьеска
6
Срджан Крстович
ОП
11
Марко Матанович
ОП
44
Новица Эракович
ЦП
96
Dragan Grivić
ЦФ
1
Владан Гильен
ЦФ
94
Julian Nenov
ЦФ
77
Vuk Striković
ЦФ
77
Zakaria Al Haraish
ЦФ
33
Nikola Stijepović
ЦФ
4
Adrijan Rudovic
ЦФ
0
M. Drincic
ЦФ
КИ Клаксвик
13
Mathias Rosenørn
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
5
Дени Павлович
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
5
Jesper Brinck
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Сутьеска
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
7
Dušan Vuković
ЦФ
99
Fahd Saad Mohamed
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
34
Aleksandar Vlahovic
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
0
I. Tucevic
ЦФ
КИ Клаксвик
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
7
Арни Фредриксберг
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
30
Anders Holvad
ЦФ
2-1-5
6
Крстович
11
Матанович
44
Эракович
77
0
4
33
77
3-3-1-3
13
8
Андреасен
23
Ватнсдаль
32
Кронберг
14
Юнсен
2
Да Силва
10
Бьярталид
6
Миккельсен
5
9
Клеттскард
5
Павлович
96
34
34
96
11
Матанович
0
0
11
Матанович
14
Юнсен
22
Фэре
22
Фэре
14
Юнсен
5
Павлович
23
Даниэльсен
23
Даниэльсен
5
Павлович
9
Клеттскард
7
Фредриксберг
7
Фредриксберг
9
Клеттскард
6
Миккельсен
30
30
6
Миккельсен
Остались в запасе
Сутьеска
КИ Клаксвик
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
7
Dušan Vuković
ЦФ
99
Fahd Saad Mohamed
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
16
Ognjen Đinović
ЦЗ
19
Nikola Đurković
ЦП
7
Dušan Vuković
ЦФ
99
Fahd Saad Mohamed
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
0
M. Kalezic
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
23
Radoš Dubljević
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
5
Igor Pajović
ЦФ
Остались в запасе
16
Meinhardt Joensen
ВР
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
19
Давид Андреасен
ЦП
16
Turi Geza Tamas
ЦФ
20
Берге Петерсен
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Сутьеска - КИ Клаксвик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Младость Донья-Горица
0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
Сутьеска
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
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