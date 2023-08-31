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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - КИ Клаксвик
Шериф - КИ Клаксвик: обзор матча 31 августа 2023
Шериф
31.08.2023, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
КИ Клаксвик
16'
Л. Энрике (П)
74'
А. Зохури
34'
Л. Касси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - КИ Клаксвик
Замена
М. Янсане
️️️️
Л. Энрике
85'
Желтая карточка
М. Гарананга
83'
Желтая карточка
Г. Кики
82'
80'
Желтая карточка
Х. Ханссон
76'
Замена
М. Миккельсен
️️️️
Л. Касси
76'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Р. Юнсен
ГОЛ! 2:1!
А. Зохури
74'
70'
Желтая карточка
О. Фэре
Желтая карточка
Ж. Паулу
68'
63'
Замена
Х. Ханссон
️️️️
Д. Павлович
Замена
Рикардиньо
️️️️
С. Бадоло
62'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
А. Артундуага
62'
Желтая карточка
С. Бадоло
51'
Желтая карточка
А. Артундуага
45'
+2
34'
ГОЛ! 1:1!
Л. Касси
Пас отдал
А. Фредриксберг
21'
Замена
Б. Петерсен
️️️️
В. Форрен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Энрике
16'
14'
Желтая карточка
Р. Юнсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
16
Алехандро Артундуага
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
18
Жоау Паулу
ЦП
69
Петер Адемо
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
Главный тренер
Виктор Михайлов
КИ Клаксвик
31
Джонатан Йоханссон
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
14
Рене Юнсен
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
17
Лук Касси
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
Шериф
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
11
Рикардиньо
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
КИ Клаксвик
1
Маркус Петтерсен
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
3-2-2-3
35
Коваль
24
Товар
16
Артундуага
15
Кики
24
Гарананга
63
Зохури
18
Паулу
69
Адемо
90
Энрике
88
Бадоло
8
Нгом Мбекели
3-3-3
31
Йоханссон
4
Форрен
23
Даниэльсен
22
Фэре
8
Андреасен
5
Павлович
2
Да Силва
14
Юнсен
7
Фредриксберг
17
Касси
16
Артундуага
2
Апостолакис
2
Апостолакис
16
Артундуага
88
Бадоло
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
88
Бадоло
90
Энрике
95
Янсане
95
Янсане
90
Энрике
4
Форрен
20
Петерсен
20
Петерсен
4
Форрен
5
Павлович
10
Ханссон
10
Ханссон
5
Павлович
17
Касси
6
Миккельсен
6
Миккельсен
17
Касси
14
Юнсен
28
Гуссиас
28
Гуссиас
14
Юнсен
Остались в запасе
Шериф
КИ Клаксвик
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
21
Давид Анкейе
ЦФ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
1
Маркус Петтерсен
ВР
25
Оли Поульсен
ЦЗ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
21
Давид Анкейе
ЦФ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
25
Оли Поульсен
ЦЗ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Шериф - КИ Клаксвик
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
Стадион:
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