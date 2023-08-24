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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
КИ Клаксвик - Шериф
КИ Клаксвик - Шериф: обзор матча 24 августа 2023
КИ Клаксвик
24.08.2023, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Шериф
52'
П. Да Силва
73'
Ж. Нгом Мбекели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КИ Клаксвик - Шериф
Замена
М. Миккельсен
️️️️
Л. Касси
77'
73'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Нгом Мбекели
Пас отдал
Рикардиньо
Замена
Б. Петерсен
️️️️
С. Гуссиас
67'
63'
Замена
Рикардиньо
️️️️
Ж. Паулу
ГОЛ! 1:0!
П. Да Силва
Пас отдал
Л. Касси
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
31
Джонатан Йоханссон
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
5
Дени Павлович
ОП
17
Лук Касси
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
16
Алехандро Артундуага
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
8
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
69
Петер Адемо
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
88
Седрик Бадоло
АП
21
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
КИ Клаксвик
16
Ханнис Матрас
ВР
1
Маркус Петтерсен
ВР
25
Оли Поульсен
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
29
Симун Калсе
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
14
Рене Юнсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Шериф
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
11
Рикардиньо
ЦФ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
3-3-2-1
31
Йоханссон
23
Ватнсдаль
4
Форрен
22
Фэре
2
Да Силва
5
Павлович
8
Андреасен
17
Касси
7
Фредриксберг
28
Гуссиас
3-2-2-2-1
35
Коваль
24
Товар
15
Кики
24
Гарананга
63
Зохури
16
Артундуага
69
Адемо
18
Паулу
88
Бадоло
8
Нгом Мбекели
21
Анкейе
28
Гуссиас
20
Петерсен
20
Петерсен
28
Гуссиас
17
Касси
6
Миккельсен
6
Миккельсен
17
Касси
18
Паулу
11
Рикардиньо
11
Рикардиньо
18
Паулу
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Шериф
14
Рене Юнсен
ЦП
16
Ханнис Матрас
ВР
1
Маркус Петтерсен
ВР
25
Оли Поульсен
ЦЗ
29
Симун Калсе
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Остались в запасе
14
Рене Юнсен
ЦП
16
Ханнис Матрас
ВР
1
Маркус Петтерсен
ВР
25
Оли Поульсен
ЦЗ
29
Симун Калсе
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
11
Jonn Johannesen
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Страйстари
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
3
Дидье Буэно
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
9
Дан-Ангело Ботан
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Виктор Михайлов
Статистика матча КИ Клаксвик - Шериф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
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