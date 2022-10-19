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Расписание матчей
Германия. Кубок
Зандхаузен - Карлсруэ
Зандхаузен - Карлсруэ: обзор матча 19 октября 2022
Зандхаузен
19.10.2022, среда, 19:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Карлсруэ
8'
С. Амбросиус (АГ)
44'
А. Жиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зандхаузен - Карлсруэ
Замена
N. Rehnen
️️️️
П. Древес
120'
Замена
М. Ритцмайер
️️️️
Б. Айдини
119'
Желтая карточка
М. Папела
109'
106'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Ф. Шлюзенер
Замена
С. Суку
️️️️
А. Эссвайн
89'
Желтая карточка
А. Кутуджу
86'
77'
Замена
F. Ballas
️️️️
С. Амбросиус
76'
Желтая карточка
Ф. Хайзе
Замена
Д. Думич
️️️️
Д. Кинсомби
68'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
К. Адеми
68'
Желтая карточка
К. Адеми
63'
Желтая карточка
C. Kinsombi
47'
46'
Замена
К. Аразе
️️️️
П. Небель
46'
Замена
С. Рапп
️️️️
M. Batmaz
ГОЛ! 2:0!
А. Жиров
Пас отдал
Д. Кинсомби
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Амбросиус
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зандхаузен
7
Башким Айдини
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Патрик Древес
ЦФ
21
Immanuel Höhn
ЦФ
14
Яник Бахман
ЦФ
13
Phillipp Ochs
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Карлсруэ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
23
M. Batmaz
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Зандхаузен
4
Дарио Думич
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
14
Себио Суку
ПВ
1
Nikolai Rehnen
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
26
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
Карлсруэ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
7
Симоне Рапп
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
4
F. Ballas
ЦФ
4-2-5
7
Айдини
7
8
Кинсомби
2
Жиров
21
Папела
35
Эссвайн
21
9
Адеми
13
14
Бахман
30
Древес
1-1-1-4
16
Хайзе
8
Гондорф
8
Небель
5
Амбросиус
28
24
Шлюзенер
23
8
Кинсомби
4
Думич
4
Думич
8
Кинсомби
7
Айдини
8
Ритцмайер
8
Ритцмайер
7
Айдини
35
Эссвайн
14
Суку
14
Суку
35
Эссвайн
30
Древес
1
1
30
Древес
9
Адеми
23
Кутуджу
23
Кутуджу
9
Адеми
24
Шлюзенер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
24
Шлюзенер
23
7
Рапп
7
Рапп
23
8
Небель
36
Аразе
36
Аразе
8
Небель
5
Амбросиус
4
4
5
Амбросиус
Остались в запасе
Зандхаузен
Карлсруэ
28
Том Трибулл
ОП
26
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
28
Том Трибулл
ОП
26
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Зандхаузен - Карлсруэ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
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