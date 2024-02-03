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Расписание матчей
Кубок Африки
Кабо-Верде - ЮАР
Кабо-Верде - ЮАР: обзор матча 03 февраля 2024
Кабо-Верде
03.02.2024, суббота, 23:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 1 : 2
Завершен
ЮАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кабо-Верде - ЮАР
Пенальти не реализован!
П. Андраде
ГОЛ!
М. Мвала
1:2
ГОЛ!
Б. Силва Тейшейра
1:1
Пенальти не реализован!
О. Модиба
Пенальти не реализован!
Л. Дуарте
Пенальти не реализован!
З. Лепаса
Пенальти не реализован!
В. Семеду
ГОЛ!
Т. Мокоена
0:1
Пенальти не реализован!
Бебе
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
К. Роша
119'
114'
Замена
Т. Машего
️️️️
Т. Масеко
103'
Замена
З. Лепаса
️️️️
Э. Макгопа
103'
Замена
Н. Мобби
️️️️
Х. Мудау
91'
Замена
Д. Адамс
️️️️
Т. Зване
Замена
Беншимоль
️️️️
Ж. Кабрал
87'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Х. Монтейру
86'
85'
Замена
М. Маямбела
️️️️
П. Тау
Замена
Бебе
️️️️
Г. Родригеш
72'
Замена
П. Андраде
️️️️
К. Ленини
65'
Замена
В. Семеду
️️️️
Р. Мендес
65'
63'
Замена
Т. Масеко
️️️️
Т. Морена
Желтая карточка
Р. Мендес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
22
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Жован Кабрал
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Жоау Паулу
ЦП
10
Хамиру Монтейру
ЦП
18
Кенни Роша
ЦП
20
Райан Мендес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
18
Грант Кекана
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
11
Темба Зване
АП
10
Перси Тау
ПВ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Кабо-Верде
24
Дилан Силва
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
2
Стопира
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
21
Бебе
ЛВ
17
Вилли Семеду
ЛВ
15
Ларос Дуарте
ОП
13
Кука
ОП
14
Дерой Дуарте
ЦП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
6
Патрик Андраде
ЦФ
9
Беншимоль
ЦФ
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
3
Терренс Машего
ЛЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
12
Тапело Масеко
ЛВ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
17
Захеле Лепаса
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Возинья
22
Морейра
5
Кошта
4
Лопеш
6
Ленини
8
Паулу
10
Монтейру
18
Роша
7
Кабрал
11
Родригеш
20
Мендес
3-2-2-2-1
1
Уильямс
20
Мудау
18
Кекана
14
Мвала
28
Морена
6
Модиба
4
Мокоена
13
Ситхоле
10
Тау
11
Зване
99
Макгопа
10
Монтейру
15
Дуарте
15
Дуарте
10
Монтейру
11
Родригеш
21
Бебе
21
Бебе
11
Родригеш
20
Мендес
17
Семеду
17
Семеду
20
Мендес
18
Роша
19
Силва Тейшейра
19
Силва Тейшейра
18
Роша
6
Ленини
6
Андраде
6
Андраде
6
Ленини
7
Кабрал
9
Беншимоль
9
Беншимоль
7
Кабрал
Масеко
3
Машего
3
Машего
Масеко
20
Мудау
2
Мобби
2
Мобби
20
Мудау
11
Зване
23
Адамс
23
Адамс
11
Зване
10
Тау
21
Маямбела
21
Маямбела
10
Тау
28
Морена
12
Масеко
12
Масеко
28
Морена
99
Макгопа
17
Лепаса
17
Лепаса
99
Макгопа
Остались в запасе
Кабо-Верде
ЮАР
24
Дилан Силва
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
2
Стопира
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
13
Кука
ОП
14
Дерой Дуарте
ЦП
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
24
Дилан Силва
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
2
Стопира
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
13
Кука
ОП
14
Дерой Дуарте
ЦП
Остались в запасе
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
15
Табанг Монаре
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Кабо-Верде - ЮАР
1
Всего ударов по воротам
25
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
19
15
Офсайды
1
2
Количество передач
499
483
Сейвы
6
2
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
15
6
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
13
10
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Главный судья:
Жан Жак Ндала Нгамбо
Стадион:
Шарль Конан Банни
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