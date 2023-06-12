Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Кабо-Верде
Марокко - Кабо-Верде: обзор матча 12 июня 2023
Марокко
12.06.2023, понедельник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко - Кабо-Верде
73'
Замена
Л. Семеду
️️️️
Р. Мендес
Замена
З. Абухляль
️️️️
С. Буфал
60'
58'
Замена
Бебе
️️️️
Б. Силва Тейшейра
Желтая карточка
С. Амрабат
55'
46'
Замена
Л. Андраде
️️️️
Д. Тавареш
Замена
У. Идрисси
️️️️
А. Сабири
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
0
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Абдельхамид Сабири
ЦП
0
Имран Луза
ЦП
7
Хаким Зиеш
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Кабо-Верде
1
Жозимар Диас Возинья
ВР
16
Дилан Тавареш
ЛЗ
2
Стопира
ЦЗ
3
Дини Борхес
ЦЗ
17
Вилли Семеду
ЛВ
15
Давид Тавареш
ЦП
19
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
20
Райан Мендес
ЦФ
6
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Фахд Муфи
ПЗ
0
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Анасс Зарури
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
0
Юссеф Мале
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Кабо-Верде
12
Марсио Роша
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
0
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
21
Бебе
ЛВ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
0
Леандру Андраде
АП
8
Лисандру Семеду
ПВ
9
Беншимоль
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
4-3-2-1
12
Моанд
2
Хакими
5
Агер
0
Кандусс
3
Мазрауи
4
Амрабат
11
Сабири
0
Луза
17
Буфал
7
Зиеш
9
Хамдалла
3-1-2-2
1
Возинья
2
Стопира
3
Борхес
16
Тавареш
15
Тавареш
19
Силва Тейшейра
17
Семеду
6
Андраде
20
Мендес
11
Сабири
0
Идрисси
0
Идрисси
11
Сабири
17
Буфал
14
Абухляль
14
Абухляль
17
Буфал
15
Тавареш
0
Андраде
0
Андраде
15
Тавареш
19
Силва Тейшейра
21
Бебе
21
Бебе
19
Силва Тейшейра
20
Мендес
8
Семеду
8
Семеду
20
Мендес
Остались в запасе
Марокко
Кабо-Верде
1
Яссин Буну
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Фахд Муфи
ПЗ
0
Юссеф Мале
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
12
Марсио Роша
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
0
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Остались в запасе
1
Яссин Буну
ВР
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Ашраф Дари
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Фахд Муфи
ПЗ
0
Юссеф Мале
ЦП
13
Илиас Хаир
АП
10
Анасс Зарури
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
12
Марсио Роша
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
0
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
5
Логан Кошта
ЦЗ
11
Гарри Родригеш
ЛВ
9
Беншимоль
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Педру «Бубишта» Бриту
Статистика матча Марокко - Кабо-Верде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Новости команд
Все
Марокко
Кабо-Верде
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
6
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
24 ноября
11
Возинья – о номинации на приз лучшему вратарю года: «Чувствую, что это несправедливо»
3 октября
1
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
27 августа
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
24 ноября
6
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
24 ноября
11
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
27 августа
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Возинья – о номинации на приз лучшему вратарю года: «Чувствую, что это несправедливо»
3 октября
1
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+