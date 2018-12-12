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Янг Бойз - Ювентус
Янг Бойз - Ювентус: обзор матча 12 декабря 2018
Янг Бойз
12.12.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
30'
Г. Оаро (П)
68'
Г. Оаро
80'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Ювентус
Замена
Г. Вютрих
️️️️
Д. Соу
90'
+1
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Нгамале
85'
Желтая карточка
М. Вельфли
83'
80'
ГОЛ! 2:1!
П. Дибала
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Л. Бертоне
️️️️
К. Фасснахт
80'
Желтая карточка
У. Гарсия
72'
72'
Замена
П. Дибала
️️️️
М. Де Шильо
ГОЛ! 2:0!
Г. Оаро
Пас отдал
М. Нгамале
68'
65'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Пьянич
64'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Желтая карточка
М. Камара
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Оаро
30'
23'
Замена
А. Сандро
️️️️
Х. Куадрадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
20
Михел Эбишер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-4-1-1
1
Вельфли
25
Гарсия
23
Бенито
5
Камара
43
Мбабу
20
Эбишер
15
Соу
30
Лаупер
16
Фасснахт
13
Нгамале
99
Оаро
3-3-2-2
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
24
Ругани
7
Куадрадо
15
Пьянич
30
Бентанкур
10
Бернардески
11
Коста
9
Манджукич
7
Роналду
15
Соу
5
Вютрих
5
Вютрих
15
Соу
16
Фасснахт
6
Бертоне
6
Бертоне
16
Фасснахт
13
Нгамале
13
Шик
13
Шик
13
Нгамале
7
Куадрадо
26
Сандро
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
23
Джан
23
Джан
15
Пьянич
22
Де Шильо
21
Дибала
21
Дибала
22
Де Шильо
Остались в запасе
Янг Бойз
Ювентус
16
Давид фон Бальмус
ВР
27
Рожер Ассале
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
27
Рожер Ассале
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Янг Бойз - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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