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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Ювентус
Олимпиакос - Ювентус: обзор матча 05 декабря 2017
Олимпиакос
05.12.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 6 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
15'
Х. Куадрадо
89'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Ювентус
89'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бернардески
Пас отдал
С. Хедира
Желтая карточка
Д. Николау
55'
50'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Желтая карточка
У. Джурджевич
43'
Желтая карточка
Л. Кутрис
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
А. Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-3-3
1
Прото
33
Кутрис
43
Николау
3
Энгелс
3
Эльабделлауи
8
Оджиджа-Офое
15
Ромао
77
Тахцидис
92
Себа
32
Джурджевич
27
Пардо
4-3-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
15
Барцальи
4
Бенатиа
26
Сандро
7
Куадрадо
8
Матюиди
28
Хедира
11
Коста
9
Игуаин
21
Дибала
Остались в запасе
Олимпиакос
Ювентус
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Олимпиакос - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
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