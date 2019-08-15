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Йени Малатьяспор - Партизан
Йени Малатьяспор - Партизан: обзор матча 15 августа 2019
Йени Малатьяспор
15.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Партизан
7'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Партизан
Желтая карточка
А. Яхович
90'
+3
53'
Желтая карточка
У. Садик
46'
Желтая карточка
А. Шчекич
Желтая карточка
Г. Чаалани
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
А. Яхович
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
12
Гильерме
АП
23
Тьеви
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Саша Зделар
ОП
18
Зоран Тошич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
6
Робин Ялчин
ЦП
Партизан
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
1-2-2-1
30
Мина
30
Торе
25
Чаалани
12
Гильерме
23
Тьеви
18
Яхович
1-2-1-1
88
Стойкович
14
Зделар
18
Тошич
19
Шчекич
29
Асано
6
Садик
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Партизан
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
Остались в запасе
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Йени Малатьяспор - Партизан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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