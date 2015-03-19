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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Вольфсбург
Интер - Вольфсбург: обзор матча 19 марта 2015
Интер
19.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Вольфсбург
69'
Р. Паласио
23'
Д. Калиджиури
88'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Вольфсбург
88'
ГОЛ! 1:2!
Н. Бендтнер
Пас отдал
М. Арнольд
Желтая карточка
Г. Медель
87'
86'
Желтая карточка
М. Арнольд
84'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Виейринья
82'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
72'
Замена
И. Перишич
️️️️
Т. Клозе
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Эрнанес
69'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
У. Кампаньяро
66'
62'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
Замена
З. Кузманович
️️️️
М. Ковачич
54'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
8
Родриго Паласио
ЛВ
13
Фреди Гуарин
ОП
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
8
Матео Ковачич
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Виейринья
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Каррисо
18
Сантон
15
Жуан
13
Раноккия
14
Кампаньяро
13
Гуарин
17
Медель
10
Эрнанес
8
Паласио
8
Ковачич
9
Икарди
4-2-1-2-1
16
Бенальо
28
Треш
5
Клозе
31
Кнохе
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Виейринья
20
Калиджиури
11
Де Брюйне
12
Дост
14
Кампаньяро
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
14
Кампаньяро
8
Ковачич
8
Кузманович
8
Кузманович
8
Ковачич
5
Клозе
14
Перишич
14
Перишич
5
Клозе
20
Виейринья
27
Арнольд
27
Арнольд
20
Виейринья
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
Остались в запасе
Интер
Вольфсбург
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Интер - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек (Англия)
Джейк Коллин (Англия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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