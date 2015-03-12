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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вольфсбург - Интер
Вольфсбург - Интер: обзор матча 12 марта 2015
Вольфсбург
12.03.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Интер
28'
Налдо
62'
К. Де Брюйне
75'
К. Де Брюйне
6'
Р. Паласио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Интер
Замена
И. Перишич
️️️️
Виейринья
86'
81'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Д. Шакири
80'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 3:1!
К. Де Брюйне
75'
74'
Желтая карточка
Н. Видич
Желтая карточка
Налдо
71'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
69'
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Виейринья
62'
58'
Замена
Н. Видич
️️️️
Эрнанес
Замена
К. Треш
️️️️
А. Шюррле
46'
33'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
29'
Желтая карточка
М. Икарди
ГОЛ! 1:1!
Налдо
Пас отдал
К. Де Брюйне
28'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
М. Икарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Эрнанес
ЛП
13
Фреди Гуарин
ОП
17
Гари Медель
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
27
Налдо
20
Виейринья
14
Густаво
23
Гилявоги
20
Шюррле
11
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
4-1-2-1-2
22
Каррисо
18
Сантон
13
Раноккия
15
Жуан
33
Д'Амброзио
13
Гуарин
17
Медель
10
Эрнанес
10
Шакири
8
Паласио
9
Икарди
20
Виейринья
14
Перишич
14
Перишич
20
Виейринья
20
Шюррле
28
Треш
28
Треш
20
Шюррле
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
10
Эрнанес
15
Видич
15
Видич
10
Эрнанес
18
Сантон
8
Кузманович
8
Кузманович
18
Сантон
10
Шакири
8
Ковачич
8
Ковачич
10
Шакири
Остались в запасе
Вольфсбург
Интер
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вольфсбург - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Помощники судьи:
Павел Сокольницки (Польша)
Томаш Листкевич (Польша)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 20:50 (прямая)
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